https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596254796.html

ВОЗ: число привившихся от COVID-19 в мире превысило количество заболевших

ВОЗ: число привившихся от COVID-19 в мире превысило количество заболевших

Людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших, заявил в пятницу гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T21:17

2021-02-05T21:17

2021-02-05T21:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

тедрос адханом гебрейесус

коронавирусы

весь мир

воз

вакцинация

в мире

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ЖЕНЕВА, 5 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших, заявил в пятницу гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."По всему миру количество вакцинаций превзошло количество сообщений об инфицировании. С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени. Но больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60% глобального ВВП", - сказал он на брифинге.Глава ВОЗ подчеркнул, что еще почти 130 стран с общим населением в 2,5 миллиарда человек не получили пока даже первую дозу вакцины. Он вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками вакцин, прежде чем продолжать массовые прививки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210205/pandemiya-1596204334.html

https://ria.ru/20210205/vaktsinatsiya-1596192129.html

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коронавирус covid-19, россия, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, весь мир, воз, вакцинация, в мире