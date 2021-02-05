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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596254796.html
ВОЗ: число привившихся от COVID-19 в мире превысило количество заболевших
ВОЗ: число привившихся от COVID-19 в мире превысило количество заболевших
Людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших, заявил в пятницу гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T21:17
2021-02-05T21:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
весь мир
воз
вакцинация
в мире
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ЖЕНЕВА, 5 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших, заявил в пятницу гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."По всему миру количество вакцинаций превзошло количество сообщений об инфицировании. С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени. Но больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60% глобального ВВП", - сказал он на брифинге.Глава ВОЗ подчеркнул, что еще почти 130 стран с общим населением в 2,5 миллиарда человек не получили пока даже первую дозу вакцины. Он вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками вакцин, прежде чем продолжать массовые прививки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210205/pandemiya-1596204334.html
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коронавирус covid-19, россия, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, весь мир, воз, вакцинация, в мире

ВОЗ: число привившихся от COVID-19 в мире превысило количество заболевших

21:17 05.02.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ЖЕНЕВА, 5 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших, заявил в пятницу гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"По всему миру количество вакцинаций превзошло количество сообщений об инфицировании. С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени. Но больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60% глобального ВВП", - сказал он на брифинге.
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Глава ВОЗ подчеркнул, что еще почти 130 стран с общим населением в 2,5 миллиарда человек не получили пока даже первую дозу вакцины. Он вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками вакцин, прежде чем продолжать массовые прививки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыВесь мирВОЗВакцинацияВ мире
 
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