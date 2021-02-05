https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596254382.html

Россия стала лидером в борьбе с коронавирусом, заявил глава ГК "Промомед"

Россия стала лидером в борьбе с коронавирусом, заявил глава ГК "Промомед"

Усилия, которые предприняло правительство РФ для развития инновационных препаратов, обеспечили России абсолютное интеллектуальное лидерство в мире с точки... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T21:13

2021-02-05T21:13

2021-02-05T21:13

распространение коронавируса

промомед

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Усилия, которые предприняло правительство РФ для развития инновационных препаратов, обеспечили России абсолютное интеллектуальное лидерство в мире с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в пятницу в Саранске открыл новое ампульное производство лекарственных препаратов на фармацевтическом заводе "Биохимик" (входит в группу "Промомед"). Он назвал происходящее "неоценимым вкладом российской промышленности в борьбу с ковидом" и отметил, что система здравоохранения России полностью обеспечена препаратами для профилактики и лечения коронавируса."Это большой шаг с точки зрения медицинского обеспечения российского здравоохранения. Ампульная линия мощностью до 200 миллионов ампул в год способна решить все острые проблемы, которые сейчас возникают, в том числе со снабжением страны низкомолекулярными гепаринами, которые так остро востребованы для лечения коронавирусной инфекции", - завил Белый на открытии новой линии на заводе "Биохимик".Он отметил, что сейчас "Биохимик" производит практически весь ассортимент препаратов, рекомендованных министерством здравоохранения для лечения коронавирусной инфекции, - современные противовирусные препараты, антибактериальные препараты и низкомолекулярные гепарины."Очень важно, что в России мы вместе - и правительство, которое создало особые условия для развития инновационных препаратов, и индустрия, которая готова была принять этот вызов - мы полностью справились с лекарственным обеспечением по всем основным терапевтическим линиям лечения ковидной инфекции… Все это обеспечило нам абсолютное интеллектуальное лидерство в мире с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией и с точки зрения обеспечения экстренными мерами по управлению здравоохранением", - подчеркнул председатель совета директоров ГК "Промомед".Он отметил, что в результате этой планомерной работы в то время, когда в Европе наступает очередной период ужесточения карантинных мер, в России санитарные ограничения, напротив, ослабляются."Благодаря тому зеленому коридору для инновационных препаратов, которое создало российское правительство, очень быстро появилась вакцина, которая показывает чрезвычайно высокие результаты терапевтические и чрезвычайно хороший профиль безопасности. Она неизбежно будет во всех странах мира и в Европе в том числе", - сказал Белый.По его словам, сейчас важно удержать и продолжать использовать "момент лидерства, когда российская фармпромышленность показала свой огромный инновационный потенциал"."Очень важно, чтобы этот импульс, которая получила российская фармпромышленность, продолжался. Чтобы эти особые условия и фокусы на создание инновационных препаратов в России сохранились, чтобы наша фармпромышленность, в том числе "Биохимик", который находится в первых рядах разработчиков инновационных препаратов, чтобы мы как индустрия и дальше продолжали давать сверхсовременные препараты, предназначенные для лечения самых острых нозологий. Не только борьбы с вирусными инфекциями, но и в области кардиологии, онкологии, лечения диабета и других заболеваний, вызывающих максимальную смертность", - резюмировал председатель совета директоров ГК "Промомед".На заводе "Биохимик" в 2020 году был разработан и произведен препарат от коронавирусной инфекции - "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир"). Как сообщает Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596243572.html

https://ria.ru/20210205/lekarstva-1596239312.html

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саранск

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промомед, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), саранск, европа