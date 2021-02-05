https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596253159.html
Байден пообещал выделить 160 миллиардов долларов на борьбу с COVID-19
Байден пообещал выделить 160 миллиардов долларов на борьбу с COVID-19
Президент США Джо Байден пообещал выделить 160 миллиардов долларов на меры по борьбе с коронавирусом, а также средства на разовые выплаты населению в рамках... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T20:58
2021-02-05T20:58
2021-02-05T20:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596118236_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_8370b9ecee7101278ffd920cd7c51a93.jpg
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал выделить 160 миллиардов долларов на меры по борьбе с коронавирусом, а также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки."Вот что в этом плане. Во-первых, он предусматривает 160 миллиардов долларов на нашу национальную стратегию борьбы с COVID, куда входят дополнительные деньги на производство, доставку и обустройство пунктов вакцинирования", - сказал он в пятницу журналистам.Кроме того, власти намерены выдать по 1400 долларов на человека тем, кто "в этом нуждается", сказал Байден.В эти средства также войдет финансирование бесплатной еды нуждающимся, продление до конца сентября страховок от утраты работы, которые должны были истечь в марте этого года, добавил Байден.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596118236_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_ed5501068dc9539ae0d6059a75e0816a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости.
Президент США Джо Байден
пообещал выделить 160 миллиардов долларов на меры по борьбе с коронавирусом, а также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки.
"Вот что в этом плане. Во-первых, он предусматривает 160 миллиардов долларов на нашу национальную стратегию борьбы с COVID, куда входят дополнительные деньги на производство, доставку и обустройство пунктов вакцинирования", - сказал он в пятницу журналистам.
Кроме того, власти намерены выдать по 1400 долларов на человека тем, кто "в этом нуждается", сказал Байден.
"Ребята, зарабатывающие 300 тысяч долларов (в год – ред.), не получат никакой манны небесной. Но если вы семья, это другая история. Один зарабатывает 30 тысяч долларов, другой – 40 или 50. Да, им нужны деньги, и они их получат. И вот что я хочу сделать. Я не хочу урезать размер чеков. Это будет 1400 долларов и точка", - сказал президент США.
В эти средства также войдет финансирование бесплатной еды нуждающимся, продление до конца сентября страховок от утраты работы, которые должны были истечь в марте этого года, добавил Байден.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.