https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596253159.html

Байден пообещал выделить 160 миллиардов долларов на борьбу с COVID-19

Байден пообещал выделить 160 миллиардов долларов на борьбу с COVID-19

Президент США Джо Байден пообещал выделить 160 миллиардов долларов на меры по борьбе с коронавирусом, а также средства на разовые выплаты населению в рамках... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T20:58

2021-02-05T20:58

2021-02-05T20:58

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596118236_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_8370b9ecee7101278ffd920cd7c51a93.jpg

ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал выделить 160 миллиардов долларов на меры по борьбе с коронавирусом, а также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки."Вот что в этом плане. Во-первых, он предусматривает 160 миллиардов долларов на нашу национальную стратегию борьбы с COVID, куда входят дополнительные деньги на производство, доставку и обустройство пунктов вакцинирования", - сказал он в пятницу журналистам.Кроме того, власти намерены выдать по 1400 долларов на человека тем, кто "в этом нуждается", сказал Байден.В эти средства также войдет финансирование бесплатной еды нуждающимся, продление до конца сентября страховок от утраты работы, которые должны были истечь в марте этого года, добавил Байден.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире