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Мурашко отметил снижение на треть числа пациентов с COVID-19
Мурашко отметил снижение на треть числа пациентов с COVID-19
За последние три недели число пациентов с COVID-19 снизилось более чем на 30%, сказал в эфире телеканала "Россия 24" глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:36
2021-02-05T15:36
2021-02-05T16:47
распространение коронавируса
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михаил мурашко
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. За последние три недели число пациентов с COVID-19 снизилось более чем на 30%, сказал в эфире телеканала "Россия 24" глава Минздрава России Михаил Мурашко.Министр уточнил, что сейчас в России под медицинским наблюдением находятся почти 800 тысяч больных с коронавирусной инфекцией.Как отметил Мурашко, массовая вакцинация положительно повлияла на развитие эпидемиологического процесса в стране."Потому что те объемы вакцины, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привито население – это уже эпидемически значимый результат", — пояснил он.Глава ведомства подчеркнул, что коронавирусная инфекция "действительно отступает".По словам Мурашко, сейчас в России разрабатываются тест-системы для более быстрого мониторинга COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
За последние три недели число пациентов с COVID-19 снизилось более чем на 30%, сказал в эфире телеканала "Россия 24"
глава Минздрава России Михаил Мурашко
.
Министр уточнил, что сейчас в России под медицинским наблюдением находятся почти 800 тысяч больных с коронавирусной инфекцией.
Как отметил Мурашко, массовая вакцинация положительно повлияла на развитие эпидемиологического процесса в стране.
"Потому что те объемы вакцины, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привито население – это уже эпидемически значимый результат", — пояснил он.
Глава ведомства подчеркнул, что коронавирусная инфекция "действительно отступает".
По словам Мурашко, сейчас в России разрабатываются тест-системы для более быстрого мониторинга COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.