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Наука
https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596175894.html
Ученые выяснили, почему коронавирус возник в Китае
Ученые выяснили, почему коронавирус возник в Китае
Ученые из Великобритании, Германии и США впервые описали механизмы изменения природной среды в Южном Китае и прилегающих районах, которые могли привести к... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:00
2021-02-05T16:25
наука
коронавирус covid-19
биология
глобальное потепление
климат
земля - риа наука
здоровье
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые из Великобритании, Германии и США впервые описали механизмы изменения природной среды в Южном Китае и прилегающих районах, которые могли привести к резкому увеличению видового разнообразия летучих мышей — первичного резервуара для возникновения нового коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of the Total Environment.Глобальные климатические изменения — повышение температуры, увеличение количества солнечного света и углекислого газа в атмосфере — изменили состав растительности и естественную среду обитания животных во многих регионах мира.Масштабное экологическое исследование, проведенное на юге Китая и в прилегающих областях Мьянмы и Лаоса, выявило существенное изменение типа растительности в этих районах за последнее столетие. Это создало благоприятную среду для проживания летучих мышей.Известно, что число новых вирусов, зарождающихся в популяции летучих мышей, напрямую зависит от числа локальных видов этих животных. Согласно подсчетам ученых, только в одной провинции Юньнань с начала ХХ века появилось 40 новых видов летучих мышей, потенциально принесших с собой около 100 типов коронавирусов. Из-за потепления и связанного с ним бурного роста тропических лесов этот регион, по словам исследователей, стал "глобальной горячей точкой" зарождения новых зоонозных патогенов."Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южнокитайской провинции Юньнань подходящей для значительно большего количества видов летучих мышей, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова первого автора исследования доктора Роберта Бейера (Robert Beyer), сотрудника кафедры зоологии. — Понимание того, как поменялось глобальное распространение видов летучих мышей, может стать важным шагом в восстановлении истории происхождения COVID-19".На основе данных наблюдений температуры, осадков и облачности за последние сто лет авторы составили карту растительности мира, какой она была столетие назад. Затем они использовали информацию о потребностях в растительности различных видов летучих мышей, чтобы определить глобальное распространение каждого вида в начале 1900-х годов. Сравнение полученной картины с нынешним распределением позволило ученым увидеть, как видовое разнообразие летучих мышей изменилось по всему миру за последнее столетие."Поскольку климат изменил среду обитания, многие виды перебрались в другие районы обитания, перенося с собой свои вирусы. Взаимодействия между животными и вирусами в новых локальных системах привели к появлению большого числа новых вредоносных вирусов", — объясняет Бейер.В мировой популяции летучих мышей, по оценкам ученых, сегодня находится около 3000 типов коронавируса. Каждый вид этих животных переносит в среднем 2,7 коронавируса. Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не передаются человеку. Но увеличение количества видов летучих мышей в конкретном регионе повышает вероятность того, что там зародится опасный для человека патоген.Исследование показало, что за последнее столетие изменения климата также привели к увеличению количества видов летучих мышей в регионах Центральной Африки и отдельных частях Центральной и Южной Америки.
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коронавирус covid-19, биология, глобальное потепление, климат, земля - риа наука, здоровье

Ученые выяснили, почему коронавирус возник в Китае

15:00 05.02.2021 (обновлено: 16:25 05.02.2021)
 
© Dr Robert BeyerРост числа локальных видов летучих мышей по сравнению с началом XX века. Увеличенная область — вероятная зона происхождения переносимого летучими мышами вируса — предка SARS-CoV-2
Рост числа локальных видов летучих мышей по сравнению с началом XX века. Увеличенная область — вероятная зона происхождения переносимого летучими мышами вируса — предка SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Dr Robert Beyer
Рост числа локальных видов летучих мышей по сравнению с началом XX века. Увеличенная область — вероятная зона происхождения переносимого летучими мышами вируса — предка SARS-CoV-2
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые из Великобритании, Германии и США впервые описали механизмы изменения природной среды в Южном Китае и прилегающих районах, которые могли привести к резкому увеличению видового разнообразия летучих мышей — первичного резервуара для возникновения нового коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of the Total Environment.
Глобальные климатические изменения — повышение температуры, увеличение количества солнечного света и углекислого газа в атмосфере — изменили состав растительности и естественную среду обитания животных во многих регионах мира.
Масштабное экологическое исследование, проведенное на юге Китая и в прилегающих областях Мьянмы и Лаоса, выявило существенное изменение типа растительности в этих районах за последнее столетие. Это создало благоприятную среду для проживания летучих мышей.
Известно, что число новых вирусов, зарождающихся в популяции летучих мышей, напрямую зависит от числа локальных видов этих животных. Согласно подсчетам ученых, только в одной провинции Юньнань с начала ХХ века появилось 40 новых видов летучих мышей, потенциально принесших с собой около 100 типов коронавирусов. Из-за потепления и связанного с ним бурного роста тропических лесов этот регион, по словам исследователей, стал "глобальной горячей точкой" зарождения новых зоонозных патогенов.
"Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южнокитайской провинции Юньнань подходящей для значительно большего количества видов летучих мышей, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова первого автора исследования доктора Роберта Бейера (Robert Beyer), сотрудника кафедры зоологии. — Понимание того, как поменялось глобальное распространение видов летучих мышей, может стать важным шагом в восстановлении истории происхождения COVID-19".
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На основе данных наблюдений температуры, осадков и облачности за последние сто лет авторы составили карту растительности мира, какой она была столетие назад. Затем они использовали информацию о потребностях в растительности различных видов летучих мышей, чтобы определить глобальное распространение каждого вида в начале 1900-х годов. Сравнение полученной картины с нынешним распределением позволило ученым увидеть, как видовое разнообразие летучих мышей изменилось по всему миру за последнее столетие.
"Поскольку климат изменил среду обитания, многие виды перебрались в другие районы обитания, перенося с собой свои вирусы. Взаимодействия между животными и вирусами в новых локальных системах привели к появлению большого числа новых вредоносных вирусов", — объясняет Бейер.
В мировой популяции летучих мышей, по оценкам ученых, сегодня находится около 3000 типов коронавируса. Каждый вид этих животных переносит в среднем 2,7 коронавируса. Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не передаются человеку. Но увеличение количества видов летучих мышей в конкретном регионе повышает вероятность того, что там зародится опасный для человека патоген.
Исследование показало, что за последнее столетие изменения климата также привели к увеличению количества видов летучих мышей в регионах Центральной Африки и отдельных частях Центральной и Южной Америки.
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