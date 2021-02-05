https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596135204.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах России зарегистрирован в Туве - 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:23

2021-02-05T11:23

2021-02-05T11:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

костромская область

мурманская область

республика тыва

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах России зарегистрирован в Туве - 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,08%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Москва, Республика Ингушетия - 0,2%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,3% отмечен в Хакасии, на Алтае, в Якутии, Костромской области, Дагестане, Чечне, Адыгее, Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области, Кемеровской области, Мурманской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596133948.html

ханты-мансийский автономный округ

костромская область

мурманская область

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, костромская область, мурманская область, республика тыва, общество