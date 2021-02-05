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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596135204.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах России зарегистрирован в Туве - 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:23
2021-02-05T11:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
костромская область
мурманская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах России зарегистрирован в Туве - 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,08%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Москва, Республика Ингушетия - 0,2%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,3% отмечен в Хакасии, на Алтае, в Якутии, Костромской области, Дагестане, Чечне, Адыгее, Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области, Кемеровской области, Мурманской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596133948.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, костромская область, мурманская область, республика тыва, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:23 05.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина сдает анализ крови в родильном доме №2
Мужчина сдает анализ крови в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах России зарегистрирован в Туве - 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,08%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Москва, Республика Ингушетия - 0,2%", - говорится в сообщении.
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Вчера, 11:17Распространение коронавируса
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Темп прироста в 0,3% отмечен в Хакасии, на Алтае, в Якутии, Костромской области, Дагестане, Чечне, Адыгее, Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области, Кемеровской области, Мурманской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКостромская областьМурманская областьРеспублика ТываОбщество
 
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