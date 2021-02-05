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В России за сутки выписали 23 582 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 23 582 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 23 582 человека после COVID-19, за все время - 3 413 495, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:19
2021-02-05T11:19
2021-02-05T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 23 582 человека после COVID-19, за все время - 3 413 495, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 23 582 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 3 413 495", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 4664, Санкт-Петербурге - 3012, Подмосковье - 1001.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество