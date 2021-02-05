https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596134217.html

В России за сутки выписали 23 582 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 23 582 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 23 582 человека после COVID-19, за все время - 3 413 495, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:19

2021-02-05T11:19

2021-02-05T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 23 582 человека после COVID-19, за все время - 3 413 495, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 23 582 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 3 413 495", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 4664, Санкт-Петербурге - 3012, Подмосковье - 1001.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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