https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596133948.html
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2032, Санкт-Петербурге - 1463, Подмосковье - 946, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:17
2021-02-05T11:17
2021-02-05T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594547052_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_09e60d9e290fed5f7decf0a544f166f5.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2032, Санкт-Петербурге - 1463, Подмосковье - 946, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2032, 2. Санкт-Петербург - 1463, 3. Московская область - 946", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса выявили в Ненецком автономном округе - 8, Еврейской автономной области - 7, Чукотском автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594547052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f60b3cfd41f9c6fd0d237ba0bea7e28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество