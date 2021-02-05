https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596133948.html

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2032, Санкт-Петербурге - 1463, Подмосковье - 946, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:17

2021-02-05T11:17

2021-02-05T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2032, Санкт-Петербурге - 1463, Подмосковье - 946, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2032, 2. Санкт-Петербург - 1463, 3. Московская область - 946", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса выявили в Ненецком автономном округе - 8, Еврейской автономной области - 7, Чукотском автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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