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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596133792.html
В России выявили 16 688 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 16 688 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Четвертый день подряд показатель ниже 17 тысяч. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:17
2021-02-05T11:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Четвертый день подряд показатель ниже 17 тысяч.Прирост держится на уровне 0,43 процента, у 11,1 процента болезнь протекает без симптомов. Умерли 527 человек, выписались 23 582.Больше всего новых пациентов в Москве (2032, днем ранее было на 63 больше), Санкт-Петербурге (1463) и Московской области (946), меньше всего — в Ненецком автономном округе (восемь), Еврейской автономной области (семь) и на Чукотке (три).Общее число заразившихся в России достигло 3 934 606 человек, скончались 75 732, выздоровели около 3,4 миллиона.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 103,9 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 104,8 миллиона. Умерли за все время с начала пандемии 2,28 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания, Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 16 688 новых случаев заражения коронавирусом

11:17 05.02.2021 (обновлено: 11:42 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Четвертый день подряд показатель ниже 17 тысяч.
Прирост держится на уровне 0,43 процента, у 11,1 процента болезнь протекает без симптомов. Умерли 527 человек, выписались 23 582.
Больше всего новых пациентов в Москве (2032, днем ранее было на 63 больше), Санкт-Петербурге (1463) и Московской области (946), меньше всего — в Ненецком автономном округе (восемь), Еврейской автономной области (семь) и на Чукотке (три).
Общее число заразившихся в России достигло 3 934 606 человек, скончались 75 732, выздоровели около 3,4 миллиона.
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 06:03Распространение коронавируса
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Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 103,9 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 104,8 миллиона. Умерли за все время с начала пандемии 2,28 миллиона человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания, Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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