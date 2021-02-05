https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596133792.html

В России выявили 16 688 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 16 688 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Четвертый день подряд показатель ниже 17 тысяч. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:17

2021-02-05T11:17

2021-02-05T11:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Четвертый день подряд показатель ниже 17 тысяч.Прирост держится на уровне 0,43 процента, у 11,1 процента болезнь протекает без симптомов. Умерли 527 человек, выписались 23 582.Больше всего новых пациентов в Москве (2032, днем ранее было на 63 больше), Санкт-Петербурге (1463) и Московской области (946), меньше всего — в Ненецком автономном округе (восемь), Еврейской автономной области (семь) и на Чукотке (три).Общее число заразившихся в России достигло 3 934 606 человек, скончались 75 732, выздоровели около 3,4 миллиона.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 103,9 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 104,8 миллиона. Умерли за все время с начала пандемии 2,28 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания, Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210205/vaktsinatsiya-1596106697.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как Россия пережила год пандемии Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-02-05T11:17 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество