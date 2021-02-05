https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596105019.html

Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19

Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19

Иммунитет у людей, перенесших коронавирус в первую волну в легкой форме, к лету может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T04:07

2021-02-05T04:07

2021-02-05T04:11

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иммунитет у людей, перенесших коронавирус в первую волну в легкой форме, к лету может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о 100-процентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество