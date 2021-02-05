Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:07 05.02.2021 (обновлено: 04:11 05.02.2021)
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иммунитет у людей, перенесших коронавирус в первую волну в легкой форме, к лету может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь", - сказал специалист.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о 100-процентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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