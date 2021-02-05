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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596105019.html
Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
Иммунитет у людей, перенесших коронавирус в первую волну в легкой форме, к лету может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T04:07
2021-02-05T04:11
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иммунитет у людей, перенесших коронавирус в первую волну в легкой форме, к лету может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о 100-процентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений тимаков, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19

04:07 05.02.2021 (обновлено: 04:11 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иммунитет у людей, перенесших коронавирус в первую волну в легкой форме, к лету может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь", - сказал специалист.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о 100-процентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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