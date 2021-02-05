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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596103980.html
Перенесшие COVID-19 пациенты назвали странные симптомы болезни
Перенесшие COVID-19 пациенты назвали странные симптомы болезни
Группа ученых из Мадрида, опросившая несколько сотен перенесших коронавирус пациентов, отметила нетипичные симптомы COVID-19. Соответствующую информацию... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T03:18
2021-02-05T03:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
весь мир
мадрид (город)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Группа ученых из Мадрида, опросившая несколько сотен перенесших коронавирус пациентов, отметила нетипичные симптомы COVID-19. Соответствующую информацию распространило издание Daily Express.Исследователи зафиксировали у пациентов опухание и воспаление языка, отек рта и язвочки. Кроме того, у некоторых пациентов на языке возникали небольшие бугры и пятна.Также каждый десятый пациент с пневмонией испытывал жжение в ладонях и ступнях. Однако этот симптом возникал только у взрослых больных с воспалением легких, поэтому врачи не рекомендуют применять его как универсальный индикатор при диагностике коронавируса.Остаточные симптомыСимптомы у перенесших коронавирус могут сохраняться еще несколько недель, но это не повторный случай заражения, а остаточные явления, заявил ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.По его словам, после перенесенного коронавируса симптомов не должно быть, но вирус в незначительных концентрациях может определяться методом ПЦР в течение нескольких недель после перенесенного заболевания. Также у человека могут быть остаточные симптомы болезни: слабость, потливость, недомогание, легкая температура, отсутствие обоняния, снижение вкусовых рецепторов. Это может затягиваться на несколько недель, добавил эксперт.Признаки бессимптомного COVID-19На бессимптомное течение коронавируса также указывает ряд признаков. Речь идет о приступах внезапной усталости, снижении физического тонуса, головокружениях или головных болях, ранее рассказала mk.ru эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина. Она также призвала обращать внимание на ноющие мышцы или суставы.Эпидемиолог добавила, что стоит насторожиться при появлении сухости во рту или ощущении необычного вкуса пищи. Это может быть следствием локальных воспалений и припухлостей, утверждает она.Отличия мутировавшего коронавирусаЧто касается британского штамма COVID-19, зараженные им пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов, пишет Sky News.Управление национальной статистики Великобритании (ONS) заявило, что этот симптом проявлялся значительно реже у людей с положительным результатом теста на новый вариант коронавируса.Тем не менее такие симптомы, как кашель, боль в горле, усталость, мышечные боли и лихорадка, больше распространены среди тех, кто заразился этим штаммом.Ранний признак заражения коронавирусомСмарт-часы могут сообщить о заражении коронавирусом за семь дней до появления симптомов болезни, рассказали CBS News американские ученые.Специалисты отслеживали у участников вариабельность сердечного ритма, то есть изменение интервалов между началами двух сердечных циклов. Этот показатель позволяет оценить работу иммунной системы. Оказалось, что низкая вариабельность сердечного ритма — один из признаков заражения коронавирусом. Высокая, в свою очередь, сигнализирует об активности нервной системы и способности справляться со стрессом.SARS-CoV-2Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, весь мир, мадрид (город)

Перенесшие COVID-19 пациенты назвали странные симптомы болезни

03:18 05.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Группа ученых из Мадрида, опросившая несколько сотен перенесших коронавирус пациентов, отметила нетипичные симптомы COVID-19. Соответствующую информацию распространило издание Daily Express.
Исследователи зафиксировали у пациентов опухание и воспаление языка, отек рта и язвочки. Кроме того, у некоторых пациентов на языке возникали небольшие бугры и пятна.
Также каждый десятый пациент с пневмонией испытывал жжение в ладонях и ступнях. Однако этот симптом возникал только у взрослых больных с воспалением легких, поэтому врачи не рекомендуют применять его как универсальный индикатор при диагностике коронавируса.
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Остаточные симптомы

Симптомы у перенесших коронавирус могут сохраняться еще несколько недель, но это не повторный случай заражения, а остаточные явления, заявил ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
По его словам, после перенесенного коронавируса симптомов не должно быть, но вирус в незначительных концентрациях может определяться методом ПЦР в течение нескольких недель после перенесенного заболевания. Также у человека могут быть остаточные симптомы болезни: слабость, потливость, недомогание, легкая температура, отсутствие обоняния, снижение вкусовых рецепторов. Это может затягиваться на несколько недель, добавил эксперт.
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Признаки бессимптомного COVID-19

На бессимптомное течение коронавируса также указывает ряд признаков. Речь идет о приступах внезапной усталости, снижении физического тонуса, головокружениях или головных болях, ранее рассказала mk.ru эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина. Она также призвала обращать внимание на ноющие мышцы или суставы.
Эпидемиолог добавила, что стоит насторожиться при появлении сухости во рту или ощущении необычного вкуса пищи. Это может быть следствием локальных воспалений и припухлостей, утверждает она.
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Отличия мутировавшего коронавируса

Что касается британского штамма COVID-19, зараженные им пациенты реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов, пишет Sky News.
Управление национальной статистики Великобритании (ONS) заявило, что этот симптом проявлялся значительно реже у людей с положительным результатом теста на новый вариант коронавируса.
Тем не менее такие симптомы, как кашель, боль в горле, усталость, мышечные боли и лихорадка, больше распространены среди тех, кто заразился этим штаммом.
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Ранний признак заражения коронавирусом

Смарт-часы могут сообщить о заражении коронавирусом за семь дней до появления симптомов болезни, рассказали CBS News американские ученые.
Специалисты отслеживали у участников вариабельность сердечного ритма, то есть изменение интервалов между началами двух сердечных циклов. Этот показатель позволяет оценить работу иммунной системы. Оказалось, что низкая вариабельность сердечного ритма — один из признаков заражения коронавирусом. Высокая, в свою очередь, сигнализирует об активности нервной системы и способности справляться со стрессом.
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SARS-CoV-2

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
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