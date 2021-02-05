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Заканчивается прием заявок на участие в проекте "ТопБЛОГ"
Заканчивается прием заявок на участие в проекте "ТопБЛОГ"
Прием заявок на участие в конкурсе "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей", участники которого получат знания в области блогерства и... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:33
2021-02-05T13:35
россия
образование - общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Прием заявок на участие в конкурсе "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей", участники которого получат знания в области блогерства и эффективной работы в соцсетях, закачивается в пятницу в 23:59, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."ТопБЛОГ" – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Самые активные "топблогеры" смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора бренда, создадут профессиональное портфолио. Участие в проекте бесплатно на всех этапах. Победители проекта отправятся в масштабный блог-тур по регионам России, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о самых красивых местах, событиях и людях нашей страны."Во время запуска проекта у нас было предположение, что регистрироваться в "ТопБЛОГ" будут только школьники. Однако, вопреки прогнозам, участниками проекта стали люди разных возрастов, большая часть которых – старше 18 лет. Самой возрастной участнице – Евгении Семеновой из Свердловской области – 89 лет! Серьезный приток регистраций был в конце января, когда мы объявили о запуске новых номинаций. Они посвящены развитию спортивных, учительских и школьных блогов при содействии Минспорта РФ, Минпросвещения РФ и Российского движения школьников", – привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.Главная цель проекта – создание и развитие системы социальных лифтов в сфере новых медиа. Попробовать свои силы в конкурсе могут все граждане России, достигшие 14 лет. Наставниками и экспертами конкурса "ТопБЛОГ" стали профессионалы в области продвижения и создания контента, психологи, а также блогеры-миллионники. К проекту присоединились лидеры общественных движений и известные спортсмены.
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Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, образование - общество

Заканчивается прием заявок на участие в проекте "ТопБЛОГ"

13:33 05.02.2021 (обновлено: 13:35 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Прием заявок на участие в конкурсе "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей", участники которого получат знания в области блогерства и эффективной работы в соцсетях, закачивается в пятницу в 23:59, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"ТопБЛОГ" – проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Самые активные "топблогеры" смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора бренда, создадут профессиональное портфолио. Участие в проекте бесплатно на всех этапах. Победители проекта отправятся в масштабный блог-тур по регионам России, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о самых красивых местах, событиях и людях нашей страны.
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"Во время запуска проекта у нас было предположение, что регистрироваться в "ТопБЛОГ" будут только школьники. Однако, вопреки прогнозам, участниками проекта стали люди разных возрастов, большая часть которых – старше 18 лет. Самой возрастной участнице – Евгении Семеновой из Свердловской области – 89 лет! Серьезный приток регистраций был в конце января, когда мы объявили о запуске новых номинаций. Они посвящены развитию спортивных, учительских и школьных блогов при содействии Минспорта РФ, Минпросвещения РФ и Российского движения школьников", – привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.
Главная цель проекта – создание и развитие системы социальных лифтов в сфере новых медиа. Попробовать свои силы в конкурсе могут все граждане России, достигшие 14 лет. Наставниками и экспертами конкурса "ТопБЛОГ" стали профессионалы в области продвижения и создания контента, психологи, а также блогеры-миллионники. К проекту присоединились лидеры общественных движений и известные спортсмены.
 
РоссияОбразование - Общество
 
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