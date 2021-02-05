https://ria.ru/20210205/khinshteyn-1596161249.html

Хинштейн заверил, что дела журналистов не будут замалчивать

Хинштейн заверил, что дела журналистов не будут замалчивать

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заверил, что журналистов не будут "тихо от общественности и непонятно за что" привлекать к... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:11

2021-02-05T13:11

2021-02-05T13:11

россия

госдума рф

александр хинштейн

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общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заверил, что журналистов не будут "тихо от общественности и непонятно за что" привлекать к ответственности за профессиональную деятельность по статье о клевете."Ситуация, при которой кого-то тихо, неслышно для всей отрасли, для всех нас, схватят и потащут в кутузку и повесят ему обвинение непонятно за что, такой ситуации не будет. Я это говорю не только как председатель профильного комитета, но и как профессиональный журналист, которого в свое время пытались привлекать к уголовной ответственности", - сказал Хинштейн на конференции "Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия"."Уверяю вас, коллеги, что любой случай привлечения к ответственности за клевету журналиста не сможет пройти тихо, незаметно, без какого-то вмешательства профессионального сообщества", - подчеркнул парламентарий.Он отметил, что в 2000 году его самого объявляли в федеральный розыск и ему приходилось скрываться от тех руководителей силового блока, против которых он выступал. "Но в конечном счете я на своем месте сижу, а те, кто охотились за мной, по сей день находятся в розыске… В свое время именно журналистская солидарность спасла мне жизнь, потому что в январе 2000 года многотысячный митинг у стен здания МВД, организованный союзом журналистов в мою защиту, мне по сути спас тогда жизнь", - рассказал Хинштейн.Вместе с тем, он обратил внимание на то, что актуальность ответственности за клевету в интернете действительно в последнее время возросла.Однако, подчеркнул глава комитета, любые нормы, ужесточающие ответственность, должны быть сбалансированы и не могут становиться элементом расправы. "Это аксиома. И на этой позиции мы будем стоять", - добавил депутат.В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Таким образом, за подобное нарушение теперь может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. -0-

https://ria.ru/20210205/zhurnalisty-1596143846.html

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россия, госдума рф, александр хинштейн, владимир путин, общество