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В Госдуме предложили увеличить кешбэк за отдых на Русском Севере
В Госдуме предложили увеличить кешбэк за отдых на Русском Севере
Депутат Госдумы Андрей Луговой планирует обратиться в Ростуризм с предложением увеличить с 20 до 25 процентов кешбэк для туристов за отдых на Русском Севере. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:22
2021-02-05T18:22
2021-02-05T18:22
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андрей луговой
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой планирует обратиться в Ростуризм с предложением увеличить с 20 до 25 процентов кешбэк для туристов за отдых на Русском Севере."В феврале стартует уже третья программа стимулирования внутренних туристических поездок. Стоит увеличить с 20 до 25 процентов кешбэк за отдых для путешественников, выбирающих северные туры. Ввести так называемый "северный коэффициент", — написал Луговой на своей страничке в инстаграме. Он добавил, что "резервы в финансировании есть". С соответствующим предложением депутат намерен обратиться в Ростуризм. "Уверен, что многие меня поддержат", – отметил он.Луговой также привел данные, согласно которым с начала программы россияне приобрели туры на 6,5 миллиардов рублей, получили 1,2 миллиарда рублей кешбэка. Всего на этот проект выделено 15 миллиардов рублей.Также он рассказал подписчикам, что в настоящее время находится в арктической экспедиции "в духе Амундсена и советских полярников". "Русский Север – явление уникальное и самобытное. Достойное направление для развития внутреннего туризма", — написал парламентарий.Он также уверил, что "инфраструктура на Русском Севере не разочарует даже самых взыскательных туристов". "Достаточно много самобытных отелей, баз отдыха, небольших туристических маршрутов, оздоровительных программ", – заметил Луговой.
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туризм, новости - туризм, андрей луговой, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, архангельск, онежский район, республика карелия
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой планирует обратиться в Ростуризм с предложением увеличить с 20 до 25 процентов кешбэк для туристов за отдых на Русском Севере.
"В феврале стартует уже третья программа стимулирования внутренних туристических поездок. Стоит увеличить с 20 до 25 процентов кешбэк за отдых для путешественников, выбирающих северные туры. Ввести так называемый "северный коэффициент", — написал Луговой на своей страничке в инстаграме. Он добавил, что "резервы в финансировании есть". С соответствующим предложением депутат намерен обратиться в Ростуризм. "Уверен, что многие меня поддержат", – отметил он.
Луговой также привел данные, согласно которым с начала программы россияне приобрели туры на 6,5 миллиардов рублей, получили 1,2 миллиарда рублей кешбэка. Всего на этот проект выделено 15 миллиардов рублей.
Также он рассказал подписчикам, что в настоящее время находится в арктической экспедиции "в духе Амундсена и советских полярников". "Русский Север – явление уникальное и самобытное. Достойное направление для развития внутреннего туризма", — написал парламентарий.
Он также уверил, что "инфраструктура на Русском Севере не разочарует даже самых взыскательных туристов". "Достаточно много самобытных отелей, баз отдыха, небольших туристических маршрутов, оздоровительных программ", – заметил Луговой.