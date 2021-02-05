https://ria.ru/20210205/kartel-1596245855.html

ФАС раскрыла картель по поддержанию цен на госзакупках горючего

ФАС раскрыла картель по поддержанию цен на госзакупках горючего

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель по поддержанию цен на госзакупках горюче-смазочных материалов (ГСМ), общий размер штрафов... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T20:02

2021-02-05T20:02

2021-02-05T20:02

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

андрей цариковский

экономика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель по поддержанию цен на госзакупках горюче-смазочных материалов (ГСМ), общий размер штрафов составил более 400 миллионов рублей, говорится в сообщении службы."По результатам рассмотрения обращения Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФАС России вынесла решение в отношении ООО "Нова Групп", ООО "ПНТ", ООО "Белая Звезда", ООО НК "Союз Петролеум", ООО "Атлант-Ойл" и ООО "Фьюел Менеджмент", которые признаны виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения. ... Размер штрафов компаниям составил более 400 миллионов рублей", - сообщает ведомство.Регулятор пояснил, что в период с февраля 2016 года по сентябрь 2019 года участники картеля поддерживали цены на 65 торгах на поставку горюче-смазочных материалов для нужд государственных органов власти, федеральных казенных, унитарных предприятий, государственных бюджетных учреждений, органов местного самоуправления. Общая выручка картеля превысила 900 миллионов рублей."Картель действовал на территории всей Российской Федерации в течение нескольких лет. В числе заказчиков горюче-смазочных материалов были, в том числе, коммунальные предприятия. Затраты на покупку ГСМ по завышенной стоимости могли сказаться на тарифах для населения", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского."Материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении организаций ФАС России направила в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела", - заключили в ФАС.

https://realty.ria.ru/20201214/kartel-1589201860.html

https://ria.ru/20210203/granty-1595809042.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), андрей цариковский, экономика