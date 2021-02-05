https://ria.ru/20210205/izrail-1596237464.html
Правительство Израиля продлило запрет на въезд и выезд из страны
Правительство Израиля продлило запрет на въезд и выезд из страны
Правительство Израиля продлило запрет на въезд и выезд из страны на 14 дней — до 20 февраля, сообщила канцелярия премьер-министра. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T19:10
2021-02-05T19:10
2021-02-05T19:10
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев — РИА Новости. Правительство Израиля продлило запрет на въезд и выезд из страны на 14 дней — до 20 февраля, сообщила канцелярия премьер-министра.Возможность покинуть Израиль будет предоставлена лицам, не являющимся гражданами и постоянными жителями, израильтянам, постоянно проживающим за границей, а также — получившим разрешение комиссии по исключительным случаям.Она же будет рассматривать и просьбы о въезде в страну.Подать документы на рассмотрение можно будет через официальные сайты МИД, Минздрава, министерства главы правительства, управления народонаселения и миграции, заполнив специальный бланк и приложив соответствующие справки, говорится в сообщении канцелярии.Правительство Израиля утвердило минувшей ночью продление срока действия жестких карантинных ограничений до 7.00 воскресенья, 7 февраля.При этом, как сообщает пресс-служба, с окончанием локдауна отменяется ограничение передвижения на расстояние до одного километра от дома, откроются для посещения заповедники, национальные парки, памятники старины, расположенные на открытом пространстве.Кроме того, ресторанам и кафе будет разрешено обслуживать клиентов на вынос.В Израиле 8 января вступили в силу более строгие правила третьего локдауна, которые были рассчитаны минимум до 31 января.Закрыты торговые и досуговые центры, гражданам запрещено отдаляться от домов более чем на километр без уважительной причины, доступны лишь продуктовые магазины и аптеки. Запрещено ходить в гости. Спортивные клубы, музеи, рынки, парикмахерские и салоны красоты не работают.В ночь на 26 января Израиль полностью закрыл международный аэропорт имени Бен Гуриона для предотвращения попадания в страну мутаций коронавируса. Исключением могут стать гуманитарные случаи, грузовые и пожарные рейсы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев — РИА Новости. Правительство Израиля продлило запрет на въезд и выезд из страны на 14 дней — до 20 февраля, сообщила канцелярия премьер-министра.
Возможность покинуть Израиль будет предоставлена лицам, не являющимся гражданами и постоянными жителями, израильтянам, постоянно проживающим за границей, а также — получившим разрешение комиссии по исключительным случаям.
Она же будет рассматривать и просьбы о въезде в страну.
Подать документы на рассмотрение можно будет через официальные сайты МИД, Минздрава, министерства главы правительства, управления народонаселения и миграции, заполнив специальный бланк и приложив соответствующие справки, говорится в сообщении канцелярии.
Правительство Израиля утвердило минувшей ночью продление срока действия жестких карантинных ограничений до 7.00 воскресенья, 7 февраля.
При этом, как сообщает пресс-служба, с окончанием локдауна отменяется ограничение передвижения на расстояние до одного километра от дома, откроются для посещения заповедники, национальные парки, памятники старины, расположенные на открытом пространстве.
Кроме того, ресторанам и кафе будет разрешено обслуживать клиентов на вынос.
В Израиле 8 января вступили в силу более строгие правила третьего локдауна, которые были рассчитаны минимум до 31 января.
Закрыты торговые и досуговые центры, гражданам запрещено отдаляться от домов более чем на километр без уважительной причины, доступны лишь продуктовые магазины и аптеки. Запрещено ходить в гости. Спортивные клубы, музеи, рынки, парикмахерские и салоны красоты не работают.
В ночь на 26 января Израиль полностью закрыл международный аэропорт имени Бен Гуриона для предотвращения попадания в страну мутаций коронавируса. Исключением могут стать гуманитарные случаи, грузовые и пожарные рейсы.