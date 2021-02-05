https://ria.ru/20210205/grud-1596220951.html

Сальма Хайек беседует со своей грудью в новом комедийном сериале

Сальма Хайек беседует со своей грудью в новом комедийном сериале

Актриса Сальма Хайек исполнит главную роль в новом комедийном сериале A Boob’s Life ("Жизнь груди"), сообщает Deadline. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:23

2021-02-05T18:23

2021-02-05T18:23

культура

что посмотреть

кино и сериалы

новости культуры

сальма хайек

сериалы

фильмы

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/147522/72/1475227259_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_1aa07214b9851040cae770ba2d4264bc.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Актриса Сальма Хайек исполнит главную роль в новом комедийном сериале A Boob’s Life ("Жизнь груди"), сообщает Deadline.54-летняя Хайек сыграет 40-летнюю Лесли, которая испытывает кризис среднего возраста. В отчаянии женщина начинает вести психотерапевтические беседы со своей грудью, воспринимая эту часть тела как отличного собеседника. Шоу, которое заявлено как комедия, на самом деле поднимает серьезную проблему восприятия женского тела в современной культуре, а также, по словам Хайек, затрагивает актуальные для общества вопросы сексизма и феминизма.В основу сериала легла книга Лесли Лер "Жизнь болвана: как одержимость Америки сформировала меня и тебя", которая выйдет в марте 2020 года. Новый сериал можно будет посмотреть на стриминговом сервисе HBO Max. Сальма Хайек также выступит исполнительным продюсером проекта. Шоураннером заявлена Синтия Морт, автор сериала "Скажи, что любишь меня". Начало года у Хайек выдалось бурное: 5 февраля на Amazon Prime состоялась премьера фантастической драмы Bliss, в которой она сыграла с Оуэном Уилсоном.

https://ria.ru/20210205/marvel-1596043735.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, сальма хайек, сериалы, фильмы, сша