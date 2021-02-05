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Сальма Хайек беседует со своей грудью в новом комедийном сериале
Сальма Хайек беседует со своей грудью в новом комедийном сериале
Актриса Сальма Хайек исполнит главную роль в новом комедийном сериале A Boob’s Life ("Жизнь груди"), сообщает Deadline. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:23
2021-02-05T18:23
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Актриса Сальма Хайек исполнит главную роль в новом комедийном сериале A Boob’s Life ("Жизнь груди"), сообщает Deadline.54-летняя Хайек сыграет 40-летнюю Лесли, которая испытывает кризис среднего возраста. В отчаянии женщина начинает вести психотерапевтические беседы со своей грудью, воспринимая эту часть тела как отличного собеседника. Шоу, которое заявлено как комедия, на самом деле поднимает серьезную проблему восприятия женского тела в современной культуре, а также, по словам Хайек, затрагивает актуальные для общества вопросы сексизма и феминизма.В основу сериала легла книга Лесли Лер "Жизнь болвана: как одержимость Америки сформировала меня и тебя", которая выйдет в марте 2020 года. Новый сериал можно будет посмотреть на стриминговом сервисе HBO Max. Сальма Хайек также выступит исполнительным продюсером проекта. Шоураннером заявлена Синтия Морт, автор сериала "Скажи, что любишь меня". Начало года у Хайек выдалось бурное: 5 февраля на Amazon Prime состоялась премьера фантастической драмы Bliss, в которой она сыграла с Оуэном Уилсоном.
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Новости
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РИА Новости
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что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, сальма хайек, сериалы, фильмы, сша

Сальма Хайек беседует со своей грудью в новом комедийном сериале

18:23 05.02.2021
 
© AP Photo / Yves HermanАктриса Сальма Хайек на красной дорожке международного кинофестиваля в Каннах
Актриса Сальма Хайек на красной дорожке международного кинофестиваля в Каннах - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / Yves Herman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Актриса Сальма Хайек исполнит главную роль в новом комедийном сериале A Boob’s Life ("Жизнь груди"), сообщает Deadline.
54-летняя Хайек сыграет 40-летнюю Лесли, которая испытывает кризис среднего возраста. В отчаянии женщина начинает вести психотерапевтические беседы со своей грудью, воспринимая эту часть тела как отличного собеседника.
Шоу, которое заявлено как комедия, на самом деле поднимает серьезную проблему восприятия женского тела в современной культуре, а также, по словам Хайек, затрагивает актуальные для общества вопросы сексизма и феминизма.
В основу сериала легла книга Лесли Лер "Жизнь болвана: как одержимость Америки сформировала меня и тебя", которая выйдет в марте 2020 года.
Новый сериал можно будет посмотреть на стриминговом сервисе HBO Max. Сальма Хайек также выступит исполнительным продюсером проекта. Шоураннером заявлена Синтия Морт, автор сериала "Скажи, что любишь меня".
Начало года у Хайек выдалось бурное: 5 февраля на Amazon Prime состоялась премьера фантастической драмы Bliss, в которой она сыграла с Оуэном Уилсоном.
Актриса Сальма Хайек на пресс-конференции фильма Неизбранные дороги в рамках кинофестиваля Берлинале - 2020 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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