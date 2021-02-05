https://ria.ru/20210205/geriatriya-1596206597.html

Онлайн-конференция главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой

Онлайн-конференция главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой

9 февраля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главного внештатного гериатра Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольги ТКАЧЕВОЙ.

2021-02-05T16:55

2021-02-05T16:55

2021-02-05T16:55

анонсы

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Задать вопросЛюди пенсионного возраста больше всех страдают во время заболевания коронавирусом. Как защитить старшее поколение? Как проходит вакцинация пожилых людей? Также в рамках онлайн-конференции речь пойдет об активном долголетии и роли государства в его продлении, новых подходах в медицине для сохранения здоровья и повышения качества жизни людей старшего поколения. Что такое "успешное старение"? Как решить проблему эйджизма? Как развивается гериатрическая помощь и система долговременного ухода в России? Каковы итоги 2020 года и планы работы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова в 2021 году?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы