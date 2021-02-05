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Онлайн-конференция главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой
Онлайн-конференция главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой
9 февраля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главного внештатного гериатра Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольги ТКАЧЕВОЙ.
2021-02-05T16:55
2021-02-05T16:55
анонсы
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Задать вопросЛюди пенсионного возраста больше всех страдают во время заболевания коронавирусом. Как защитить старшее поколение? Как проходит вакцинация пожилых людей? Также в рамках онлайн-конференции речь пойдет об активном долголетии и роли государства в его продлении, новых подходах в медицине для сохранения здоровья и повышения качества жизни людей старшего поколения. Что такое "успешное старение"? Как решить проблему эйджизма? Как развивается гериатрическая помощь и система долговременного ухода в России? Каковы итоги 2020 года и планы работы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова в 2021 году?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой

16:55 05.02.2021
 
Читать ria.ru в
9 февраля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главного внештатного гериатра Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольги ТКАЧЕВОЙ.
Задать вопрос

Люди пенсионного возраста больше всех страдают во время заболевания коронавирусом. Как защитить старшее поколение? Как проходит вакцинация пожилых людей?
Также в рамках онлайн-конференции речь пойдет об активном долголетии и роли государства в его продлении, новых подходах в медицине для сохранения здоровья и повышения качества жизни людей старшего поколения.
Что такое "успешное старение"? Как решить проблему эйджизма? Как развивается гериатрическая помощь и система долговременного ухода в России? Каковы итоги 2020 года и планы работы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова в 2021 году?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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