Онлайн-конференция главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой
9 февраля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главного внештатного гериатра Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольги ТКАЧЕВОЙ.
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Люди пенсионного возраста больше всех страдают во время заболевания коронавирусом. Как защитить старшее поколение? Как проходит вакцинация пожилых людей?
Также в рамках онлайн-конференции речь пойдет об активном долголетии и роли государства в его продлении, новых подходах в медицине для сохранения здоровья и повышения качества жизни людей старшего поколения.
Что такое "успешное старение"? Как решить проблему эйджизма? Как развивается гериатрическая помощь и система долговременного ухода в России? Каковы итоги 2020 года и планы работы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова в 2021 году?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Люди пенсионного возраста больше всех страдают во время заболевания коронавирусом. Как защитить старшее поколение? Как проходит вакцинация пожилых людей?
Также в рамках онлайн-конференции речь пойдет об активном долголетии и роли государства в его продлении, новых подходах в медицине для сохранения здоровья и повышения качества жизни людей старшего поколения.
Что такое "успешное старение"? Как решить проблему эйджизма? Как развивается гериатрическая помощь и система долговременного ухода в России? Каковы итоги 2020 года и планы работы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова в 2021 году?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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