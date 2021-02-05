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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210205/gala-kontsert-1596160810.html
Медиакорпорация Китая подготовила большой новогодний гала-концерт
Медиакорпорация Китая подготовила большой новогодний гала-концерт
Вечерний прайм-тайм 4 февраля в Китае был посвящен сетке вещания Медиакорпорации Китая – телеканалу CCTV-1, ряду сайтов CCTV и клиентскому приложению... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:17
2021-02-05T14:17
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 5 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Вечерний прайм-тайм 4 февраля в Китае был посвящен сетке вещания Медиакорпорации Китая – телеканалу CCTV-1, ряду сайтов CCTV и клиентскому приложению телеканала.Напомним, что ежегодно Медиакорпорация транслирует пять телевизионных гала-концертов, посвященных Празднику весны, празднику фонарей, празднику Луны (середины осени) и новогоднее шоу 31 декабря.Онлайновый новогодний гала-концерт, посвященный традиционному китайскому Новому году по лунному календарю, пользуется особой популярностью среди пользователей интернета и молодежи. Этой традиции уже 10 лет, концерт начали транслировать с 2011 года, за это время шоу значительно выросло в творческом, инновационном исполнении.Кроме того, в концертной программе приняли участие и такие интернет-знаменитости, как корреспондент Медиакорпорации Китая Ван Бинбин, имеющий звание "Представитель родного края" – Дин Чжэнь, а также известные продавцы в интернете Ли Цзяци, Вэй Я и другие.
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Медиакорпорация Китая подготовила большой новогодний гала-концерт

14:17 05.02.2021
 
© Фото : CCTVЛюди во время вещания Медиакорпорации Китая, посвященному Новому году по лунному календарю
Люди во время вещания Медиакорпорации Китая, посвященному Новому году по лунному календарю - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : CCTV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Вечерний прайм-тайм 4 февраля в Китае был посвящен сетке вещания Медиакорпорации Китая – телеканалу CCTV-1, ряду сайтов CCTV и клиентскому приложению телеканала.
Напомним, что ежегодно Медиакорпорация транслирует пять телевизионных гала-концертов, посвященных Празднику весны, празднику фонарей, празднику Луны (середины осени) и новогоднее шоу 31 декабря.
Онлайновый новогодний гала-концерт, посвященный традиционному китайскому Новому году по лунному календарю, пользуется особой популярностью среди пользователей интернета и молодежи. Этой традиции уже 10 лет, концерт начали транслировать с 2011 года, за это время шоу значительно выросло в творческом, инновационном исполнении.
Кроме того, в концертной программе приняли участие и такие интернет-знаменитости, как корреспондент Медиакорпорации Китая Ван Бинбин, имеющий звание "Представитель родного края" – Дин Чжэнь, а также известные продавцы в интернете Ли Цзяци, Вэй Я и другие.
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