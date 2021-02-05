https://ria.ru/20210205/gala-kontsert-1596160810.html

Медиакорпорация Китая подготовила большой новогодний гала-концерт

Медиакорпорация Китая подготовила большой новогодний гала-концерт

Вечерний прайм-тайм 4 февраля в Китае был посвящен сетке вещания Медиакорпорации Китая – телеканалу CCTV-1, ряду сайтов CCTV и клиентскому приложению... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:17

2021-02-05T14:17

2021-02-05T14:17

россия-китай: главное

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596164471_0:90:1600:990_1920x0_80_0_0_ec5d65d404a90fe5aa9d7683a563698d.jpg

МОСКВА, 5 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Вечерний прайм-тайм 4 февраля в Китае был посвящен сетке вещания Медиакорпорации Китая – телеканалу CCTV-1, ряду сайтов CCTV и клиентскому приложению телеканала.Напомним, что ежегодно Медиакорпорация транслирует пять телевизионных гала-концертов, посвященных Празднику весны, празднику фонарей, празднику Луны (середины осени) и новогоднее шоу 31 декабря.Онлайновый новогодний гала-концерт, посвященный традиционному китайскому Новому году по лунному календарю, пользуется особой популярностью среди пользователей интернета и молодежи. Этой традиции уже 10 лет, концерт начали транслировать с 2011 года, за это время шоу значительно выросло в творческом, инновационном исполнении.Кроме того, в концертной программе приняли участие и такие интернет-знаменитости, как корреспондент Медиакорпорации Китая Ван Бинбин, имеющий звание "Представитель родного края" – Дин Чжэнь, а также известные продавцы в интернете Ли Цзяци, Вэй Я и другие.

https://ria.ru/20210205/pekin-1596133057.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай