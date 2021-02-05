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https://ria.ru/20210205/fotoobektivy-1596180894.html
Инновационные объективы для съемки космообъектов разработали в Лыткарине
Инновационные объективы для съемки космообъектов разработали в Лыткарине
Усовершенствованные фотообъективы "Рубинар", не имеющие аналогов среди серийных зеркально-линзовых объективов, разработали в подмосковном Лыткарине, сообщили в... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:46
2021-02-05T14:46
новости подмосковья
луна
холдинг швабе
московская область (подмосковье)
лыткарино
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Усовершенствованные фотообъективы "Рубинар", не имеющие аналогов среди серийных зеркально-линзовых объективов, разработали в подмосковном Лыткарине, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."На Лыткаринском заводе оптического стекла "Швабе" разработаны обновленные зеркально-линзовые объективы "Рубинар". Новые объективы получили переработанную бленду, улучшенные матовые внутренние поверхности и просветление оптических деталей, что особенно актуально для цифровой фотографии. … На данный момент по техническим характеристикам альтернативы "Рубинару" среди серийных зеркально-линзовых объективов нет", - говорится в сообщении.Фокусное расстояние новых объективов составляет 300, 500 и 1000 миллиметров. Металлический корпус сделан не из трубы, а фрезерован из заготовки, рассказали в ведомстве.Любителям астрофотографии разработчики предлагают дополнительную услугу юстировки объектива – "МС Рубинар 10/1000 Макро". "Эта модель подходит для фотосъемки поверхности Луны, звезд и планет Солнечной системы", - отметили в пресс-службе.Лыткаринский завод оптического стекла - крупное предприятие российской промышленности, входящее в состав холдинга "Швабе" госкорпорации Ростех. Компания является ведущим российским производителем оптического стекла и стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов, различных оптических деталей и приборов.
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луна
московская область (подмосковье)
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луна, холдинг швабе, московская область (подмосковье), лыткарино

Инновационные объективы для съемки космообъектов разработали в Лыткарине

14:46 05.02.2021
 
© Depositphotos / maxcamОбъектив камеры
Объектив камеры - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Depositphotos / maxcam
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Усовершенствованные фотообъективы "Рубинар", не имеющие аналогов среди серийных зеркально-линзовых объективов, разработали в подмосковном Лыткарине, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"На Лыткаринском заводе оптического стекла "Швабе" разработаны обновленные зеркально-линзовые объективы "Рубинар". Новые объективы получили переработанную бленду, улучшенные матовые внутренние поверхности и просветление оптических деталей, что особенно актуально для цифровой фотографии. … На данный момент по техническим характеристикам альтернативы "Рубинару" среди серийных зеркально-линзовых объективов нет", - говорится в сообщении.
Фокусное расстояние новых объективов составляет 300, 500 и 1000 миллиметров. Металлический корпус сделан не из трубы, а фрезерован из заготовки, рассказали в ведомстве.
Любителям астрофотографии разработчики предлагают дополнительную услугу юстировки объектива – "МС Рубинар 10/1000 Макро". "Эта модель подходит для фотосъемки поверхности Луны, звезд и планет Солнечной системы", - отметили в пресс-службе.
Лыткаринский завод оптического стекла - крупное предприятие российской промышленности, входящее в состав холдинга "Швабе" госкорпорации Ростех. Компания является ведущим российским производителем оптического стекла и стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов, различных оптических деталей и приборов.
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Новости ПодмосковьяЛунаХолдинг ШвабеМосковская область (Подмосковье)Лыткарино
 
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