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Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 21 января
Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 21 января
Рубль усилил рост к доллару и евро после старта торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи. Американская валюта впервые с 27 января опустилась ниже 75 рублей,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:44
2021-02-05T10:44
2021-02-05T12:38
московская биржа
brent
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
экономика
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Рубль усилил рост к доллару и евро после старта торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи. Американская валюта впервые с 27 января опустилась ниже 75 рублей, европейская впервые с 21 января — ниже 90.Курс доллара расчетами "завтра" на 10:08 мск уменьшался на 24 копейки — до 75,27 рубля, евро — на 30 копеек — до 90,03. Минутами ранее евро был ниже 90 рублей.На самом старте торгов курсы доллара и евро снижались на символические семь и три копейки к уровню предыдущего закрытия.Российская валюта укрепляется вслед за нефтью. Накануне стоимость Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля прошлого года. Эксперты связывают это с недавним решением Саудовской Аравии сократить добычу на миллион баррелей в день в феврале и марте.Сегодня апрельский фьючерс на Brent растет на 0,3-0,6 процента.
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московская биржа, brent, россия, экономика