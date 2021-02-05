https://ria.ru/20210205/evro-1596128351.html

Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 21 января

Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 21 января

Рубль усилил рост к доллару и евро после старта торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи. Американская валюта впервые с 27 января опустилась ниже 75 рублей,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:44

2021-02-05T10:44

2021-02-05T12:38

московская биржа

brent

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

экономика

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Рубль усилил рост к доллару и евро после старта торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи. Американская валюта впервые с 27 января опустилась ниже 75 рублей, европейская впервые с 21 января — ниже 90.Курс доллара расчетами "завтра" на 10:08 мск уменьшался на 24 копейки — до 75,27 рубля, евро — на 30 копеек — до 90,03. Минутами ранее евро был ниже 90 рублей.На самом старте торгов курсы доллара и евро снижались на символические семь и три копейки к уровню предыдущего закрытия.Российская валюта укрепляется вслед за нефтью. Накануне стоимость Brent поднялась выше 59 долларов за баррель впервые с 21 февраля прошлого года. Эксперты связывают это с недавним решением Саудовской Аравии сократить добычу на миллион баррелей в день в феврале и марте.Сегодня апрельский фьючерс на Brent растет на 0,3-0,6 процента.

https://ria.ru/20210110/neft-1588751852.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, brent, россия, экономика