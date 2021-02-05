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Новороссийский порт выплатит компенсацию за вред Черному морю
Новороссийский порт выплатит компенсацию за вред Черному морю
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании с ПАО "Новороссийский морской торговый порт" вреда, причиненного... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T08:38
2021-02-05T08:38
2021-02-05T11:42
черное море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
новороссийский морской торговый порт
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании с ПАО "Новороссийский морской торговый порт" вреда, причиненного Черному морю, сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.Ответчику предстоит выплатить 44 миллиона 563 тысячи рублей, уточняется в релизе.Причиной вреда стало загрязнение акватории порта угольной пылью и угольной крошкой при осуществлении погрузки на причале № 6А ПАО "НМТП". Пострадавшая площадь составила более трех с половиной тысяч квадратных метров. Кроме того, вода вблизи одного из причалов порта была загрязнена нефтепродуктами.Как отмечает Росприроднадзор, ПАО "НМТП" не согласилось ни с постановлением об административном штрафе в размере 150 тысяч рублей за нарушение природоохранного законодательства, ни с произведенным Росприроднадзором расчетом вреда, причиненного водному объекту, и обратилось в судебные инстанции. Но все они вынесли решения в пользу Росприроднадзора.
https://ria.ru/20190802/1557095504.html
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черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), новороссийский морской торговый порт, краснодарский край, происшествия