https://ria.ru/20210205/efremov-1596251961.html

Названа причина "исчезновения" Ефремова из колонии

Названа причина "исчезновения" Ефремова из колонии

Осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова этапировали в Москву ради очной ставки по делу о лжесвидетельстве, сообщает газета "МК". РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T20:44

2021-02-05T20:44

2021-02-05T20:44

культура

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова этапировали в Москву ради очной ставки по делу о лжесвидетельстве, сообщает газета "МК". Ранее актер покинул белгородскую колонию, так как в ночь с пятницы на субботу его доставят в Москву. В столице Ефремова допросят и проведут очные ставки с фигурантами дела о лже-свидетелях, заявивших в суде, что актер якобы не был за рулем во время аварии на Садовом кольце. Следователи уверены, что обвиняемые намеренно дали ложные показания по делу об аварии и получили за это деньги от бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Отмечается также, что самому актеру в рамках этого процесса ничего не грозит. Смертельное ДТП в центре столицы произошло вечером 8 июня. Актер, будучи пьяным, пересек двойную сплошную за рулем своего внедорожника и протаранил фургон "Лада", водитель которого через несколько часов скончался в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов артиста и потерпевших. Из-за публичных высказываний по делу защищавшего артиста Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год, представителя потерпевших Александра Добровинского — на два.

https://ria.ru/20210129/zevs-1595064474.html

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