https://ria.ru/20210205/dvigatelestroenie-1596113867.html

Глава ЦИАМ сравнил авиадвигателестроение и разработку гаджетов

Глава ЦИАМ сравнил авиадвигателестроение и разработку гаджетов

Предприятия авиационного двигателестроения не могут демонстрировать обществу новинки так же часто, как разработчики телефонов, операционных систем и... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T09:06

2021-02-05T09:06

2021-02-05T11:10

россия

ил-114-300

центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)

объединенная двигателестроительная корпорация

мс-21

экономика

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Предприятия авиационного двигателестроения не могут демонстрировать обществу новинки так же часто, как разработчики телефонов, операционных систем и автомобилей, поскольку продукция разрабатывается годами, из-за этого работа отрасли зачастую не видна, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин."Иногда встречаю рассуждения, что двигателестроительная отрасль не показывает результатов. Это не так. Два поднявшихся в воздух самолета (МС-21-310 и Ил-114-300 – ред.) – реальный результат", - сказал Гордин."Тысячи людей и в Объединенной двигателестроительной корпорации и за пределами ОДК годы работали над этим. Да, к сожалению, наша работа не всегда видна. Ее результаты не такие сексапильные, как в сфере так называемой "новой экономики". Нельзя каждый день выпускать новые релизы гаджетов и раз в год обновлять продуктовую линейку. Это не телефон, не машина и не операционная система. В авиационном двигателестроении жить в таком ритме не получается. В нашем направлении надо долго работать на результат", - добавил он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210205/dvigatel-1596111382.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ил-114-300, центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам), объединенная двигателестроительная корпорация, мс-21, экономика