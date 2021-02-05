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Глава ЦИАМ сравнил авиадвигателестроение и разработку гаджетов
Глава ЦИАМ сравнил авиадвигателестроение и разработку гаджетов
Предприятия авиационного двигателестроения не могут демонстрировать обществу новинки так же часто, как разработчики телефонов, операционных систем и... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T09:06
2021-02-05T11:10
россия
ил-114-300
центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)
объединенная двигателестроительная корпорация
мс-21
экономика
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Предприятия авиационного двигателестроения не могут демонстрировать обществу новинки так же часто, как разработчики телефонов, операционных систем и автомобилей, поскольку продукция разрабатывается годами, из-за этого работа отрасли зачастую не видна, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин."Иногда встречаю рассуждения, что двигателестроительная отрасль не показывает результатов. Это не так. Два поднявшихся в воздух самолета (МС-21-310 и Ил-114-300 – ред.) – реальный результат", - сказал Гордин."Тысячи людей и в Объединенной двигателестроительной корпорации и за пределами ОДК годы работали над этим. Да, к сожалению, наша работа не всегда видна. Ее результаты не такие сексапильные, как в сфере так называемой "новой экономики". Нельзя каждый день выпускать новые релизы гаджетов и раз в год обновлять продуктовую линейку. Это не телефон, не машина и не операционная система. В авиационном двигателестроении жить в таком ритме не получается. В нашем направлении надо долго работать на результат", - добавил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, ил-114-300, центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам), объединенная двигателестроительная корпорация, мс-21, экономика

Глава ЦИАМ сравнил авиадвигателестроение и разработку гаджетов

09:06 05.02.2021 (обновлено: 11:10 05.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба ЦИАМГенеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : пресс-служба ЦИАМ
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Предприятия авиационного двигателестроения не могут демонстрировать обществу новинки так же часто, как разработчики телефонов, операционных систем и автомобилей, поскольку продукция разрабатывается годами, из-за этого работа отрасли зачастую не видна, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин.
"Иногда встречаю рассуждения, что двигателестроительная отрасль не показывает результатов. Это не так. Два поднявшихся в воздух самолета (МС-21-310 и Ил-114-300 – ред.) – реальный результат", - сказал Гордин.
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"Тысячи людей и в Объединенной двигателестроительной корпорации и за пределами ОДК годы работали над этим. Да, к сожалению, наша работа не всегда видна. Ее результаты не такие сексапильные, как в сфере так называемой "новой экономики". Нельзя каждый день выпускать новые релизы гаджетов и раз в год обновлять продуктовую линейку. Это не телефон, не машина и не операционная система. В авиационном двигателестроении жить в таком ритме не получается. В нашем направлении надо долго работать на результат", - добавил он.
Читайте полный текст интервью >>
 
РоссияИл-114-300Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ)Объединенная двигателестроительная корпорацияМС-21Экономика
 
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