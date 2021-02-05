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В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
Россия получит приоритет в знаниях о применении в авиации сверхпроводниковых технологий после проведения в этом году испытаний электродвигателя на летающей... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T03:07
2021-02-05T03:07
россия
як-40
общество
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Россия получит приоритет в знаниях о применении в авиации сверхпроводниковых технологий после проведения в этом году испытаний электродвигателя на летающей лаборатории Як-40, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин.По его словам, необходимость проверки на практике обусловлена большим количеством конструкционных, физических, химических тонкостей.Ранее сообщалось, что для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, будет заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором. В "носу" летающей лаборатории планируется установить электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований.ЦИАМ является головным исполнителем научно-исследовательской работы "Электролет СУ-2020", реализуемой по заказу Минпромторга России. Основная задача института в рамках данной работы – расчетно-экспериментальные исследования в обеспечение создания демонстратора технологий гибридной силовой установки для перспективных российских самолетов для межрегиональных перевозок.
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россия, як-40, общество

В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40

03:07 05.02.2021
 
© РИА Новости / Лев ПоликашинСамолет Як-40. Архивное фото
Самолет Як-40. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Лев Поликашин
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Россия получит приоритет в знаниях о применении в авиации сверхпроводниковых технологий после проведения в этом году испытаний электродвигателя на летающей лаборатории Як-40, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин.
"Чтобы протестировать новые технологии, проверить, как они работают не в расчетах, а в реальности, мы совместно с Фондом перспективных исследований и компанией "СуперОкс" в этом году планируем в рамках полета на летающей лаборатории Як-40 испытать электродвигатель на сверхпроводниках. После этого проекта мы про сверхпроводящие технологии будем знать больше, чем кто-либо в мире", - сказал Гордин.
По его словам, необходимость проверки на практике обусловлена большим количеством конструкционных, физических, химических тонкостей.
Ранее сообщалось, что для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, будет заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором. В "носу" летающей лаборатории планируется установить электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований.
ЦИАМ является головным исполнителем научно-исследовательской работы "Электролет СУ-2020", реализуемой по заказу Минпромторга России. Основная задача института в рамках данной работы – расчетно-экспериментальные исследования в обеспечение создания демонстратора технологий гибридной силовой установки для перспективных российских самолетов для межрегиональных перевозок.
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