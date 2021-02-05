Самарский губернатор и глава Минтранса обсудили дорожный нацпроект
САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудили реализацию в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба облправительства.
"В пятницу, 5 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр транспорта России Виталий Савельев обсудили реализацию в регионе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в прошлом году в Самарской области было отремонтировано больше трехсот километров дорог. В нормативное состояние приведено 34,92% улично-дорожной сети региона, что значительно выше заданных показателей. Количество мест концентрации ДТП по сравнению с базовыми данными 2017 года сокращено в два раза. По качеству исполнения нацпроекта в 2020 году Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров в стране.
"По целому ряду проектов смогли выполнить работы на год раньше намеченного срока. Это стало возможным благодаря поддержке, которая есть на уровне правительства и министерства транспорта Российской Федерации", – цитирует Азарова пресс-служба.
По словам главы региона, в 2021 году в Самарской области планируется ввести в эксплуатацию 304 километра дорог. "Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали", – сказал Азаров.
В текущем году в Самарской области продолжится реализация ключевых инфраструктурных объектов. В частности, продолжаются работы на строительстве обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, который является составляющей частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай".
"Сама возможность реализации таких глобальных инфраструктурных проектов, преобразований в регионе стала возможной благодаря нацпроектам, комплексному плану, инициативам президента страны Владимира Владимировича Путина. Сегодня можно с абсолютной уверенностью сказать, что на Самарскую область в министерстве транспорта рассчитывают как на опорный регион страны. Мы не первый год находимся в лидирующей группе по исполнению нацпроекта, всех совместно намеченных планов", – отметил Азаров.