https://ria.ru/20210205/dorogi-1596229035.html

Самарский губернатор и глава Минтранса обсудили дорожный нацпроект

Самарский губернатор и глава Минтранса обсудили дорожный нацпроект

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудили реализацию в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:18

2021-02-05T18:18

2021-02-05T18:18

министерство транспорта рф (минтранс россии)

виталий савельев

дмитрий азаров

самарская область

тольятти

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151875/82/1518758271_43:0:4857:2708_1920x0_80_0_0_bf1ab656212a41e63fab1defc9fde672.jpg

САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудили реализацию в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба облправительства."В пятницу, 5 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр транспорта России Виталий Савельев обсудили реализацию в регионе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в прошлом году в Самарской области было отремонтировано больше трехсот километров дорог. В нормативное состояние приведено 34,92% улично-дорожной сети региона, что значительно выше заданных показателей. Количество мест концентрации ДТП по сравнению с базовыми данными 2017 года сокращено в два раза. По качеству исполнения нацпроекта в 2020 году Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров в стране."По целому ряду проектов смогли выполнить работы на год раньше намеченного срока. Это стало возможным благодаря поддержке, которая есть на уровне правительства и министерства транспорта Российской Федерации", – цитирует Азарова пресс-служба.По словам главы региона, в 2021 году в Самарской области планируется ввести в эксплуатацию 304 километра дорог. "Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали", – сказал Азаров.В текущем году в Самарской области продолжится реализация ключевых инфраструктурных объектов. В частности, продолжаются работы на строительстве обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, который является составляющей частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай"."Сама возможность реализации таких глобальных инфраструктурных проектов, преобразований в регионе стала возможной благодаря нацпроектам, комплексному плану, инициативам президента страны Владимира Владимировича Путина. Сегодня можно с абсолютной уверенностью сказать, что на Самарскую область в министерстве транспорта рассчитывают как на опорный регион страны. Мы не первый год находимся в лидирующей группе по исполнению нацпроекта, всех совместно намеченных планов", – отметил Азаров.

https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1596005522.html

https://ria.ru/20210204/samara-1595961977.html

самарская область

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство транспорта рф (минтранс россии), виталий савельев, дмитрий азаров, самарская область, тольятти, экономика