Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/dorogi-1596229035.html
Самарский губернатор и глава Минтранса обсудили дорожный нацпроект
Самарский губернатор и глава Минтранса обсудили дорожный нацпроект
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудили реализацию в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:18
2021-02-05T18:18
министерство транспорта рф (минтранс россии)
виталий савельев
дмитрий азаров
самарская область
тольятти
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151875/82/1518758271_43:0:4857:2708_1920x0_80_0_0_bf1ab656212a41e63fab1defc9fde672.jpg
САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудили реализацию в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба облправительства."В пятницу, 5 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр транспорта России Виталий Савельев обсудили реализацию в регионе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в прошлом году в Самарской области было отремонтировано больше трехсот километров дорог. В нормативное состояние приведено 34,92% улично-дорожной сети региона, что значительно выше заданных показателей. Количество мест концентрации ДТП по сравнению с базовыми данными 2017 года сокращено в два раза. По качеству исполнения нацпроекта в 2020 году Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров в стране."По целому ряду проектов смогли выполнить работы на год раньше намеченного срока. Это стало возможным благодаря поддержке, которая есть на уровне правительства и министерства транспорта Российской Федерации", – цитирует Азарова пресс-служба.По словам главы региона, в 2021 году в Самарской области планируется ввести в эксплуатацию 304 километра дорог. "Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали", – сказал Азаров.В текущем году в Самарской области продолжится реализация ключевых инфраструктурных объектов. В частности, продолжаются работы на строительстве обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, который является составляющей частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай"."Сама возможность реализации таких глобальных инфраструктурных проектов, преобразований в регионе стала возможной благодаря нацпроектам, комплексному плану, инициативам президента страны Владимира Владимировича Путина. Сегодня можно с абсолютной уверенностью сказать, что на Самарскую область в министерстве транспорта рассчитывают как на опорный регион страны. Мы не первый год находимся в лидирующей группе по исполнению нацпроекта, всех совместно намеченных планов", – отметил Азаров.
https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1596005522.html
https://ria.ru/20210204/samara-1595961977.html
самарская область
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151875/82/1518758271_644:0:4255:2708_1920x0_80_0_0_28d7328840b1c318665f77f8206c1916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство транспорта рф (минтранс россии), виталий савельев, дмитрий азаров, самарская область, тольятти, экономика

Самарский губернатор и глава Минтранса обсудили дорожный нацпроект

18:18 05.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудили реализацию в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба облправительства.
"В пятницу, 5 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр транспорта России Виталий Савельев обсудили реализацию в регионе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в прошлом году в Самарской области было отремонтировано больше трехсот километров дорог. В нормативное состояние приведено 34,92% улично-дорожной сети региона, что значительно выше заданных показателей. Количество мест концентрации ДТП по сравнению с базовыми данными 2017 года сокращено в два раза. По качеству исполнения нацпроекта в 2020 году Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров в стране.
"По целому ряду проектов смогли выполнить работы на год раньше намеченного срока. Это стало возможным благодаря поддержке, которая есть на уровне правительства и министерства транспорта Российской Федерации", – цитирует Азарова пресс-служба.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 13:43Распространение коронавируса
Самарский губернатор и вице-президент "АвтоВАЗа" обсудили вакцинацию
По словам главы региона, в 2021 году в Самарской области планируется ввести в эксплуатацию 304 километра дорог. "Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали", – сказал Азаров.
В текущем году в Самарской области продолжится реализация ключевых инфраструктурных объектов. В частности, продолжаются работы на строительстве обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, который является составляющей частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай".
"Сама возможность реализации таких глобальных инфраструктурных проектов, преобразований в регионе стала возможной благодаря нацпроектам, комплексному плану, инициативам президента страны Владимира Владимировича Путина. Сегодня можно с абсолютной уверенностью сказать, что на Самарскую область в министерстве транспорта рассчитывают как на опорный регион страны. Мы не первый год находимся в лидирующей группе по исполнению нацпроекта, всех совместно намеченных планов", – отметил Азаров.
Самара - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 10:02
Почти 35 миллиардов рублей выделят на соцпомощь жителям Самарской области
 
Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Виталий СавельевДмитрий АзаровСамарская областьТольяттиЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
02:53Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию
Лента новостейМолния