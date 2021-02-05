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Аваков: ряд украинских СМИ финансируется заработанными в ДНР деньгами
Аваков: ряд украинских СМИ финансируется заработанными в ДНР деньгами
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ряд украинских СМИ финансируются на средства, которые были заработаны на территории самопровозглашенной... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T00:37
2021-02-05T00:37
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
арсен аваков
украина
в мире
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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ряд украинских СМИ финансируются на средства, которые были заработаны на территории самопровозглашенной ДНР.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос о закрытии их страниц.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, арсен аваков, украина, в мире

Аваков: ряд украинских СМИ финансируется заработанными в ДНР деньгами

00:37 05.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ряд украинских СМИ финансируются на средства, которые были заработаны на территории самопровозглашенной ДНР.

"С помощью денег, заработанных в том числе на территории ДНР, финансируется ряд наших изданий. Это недопустимая ситуация. Я попрошу не путать свободу слова и пропагандистский яд, который мы получаем за счет финансирования государством-агрессором", - заявил Аваков в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подконтрольное ему ведомство уже направило в YouTube запрос о закрытии их страниц.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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