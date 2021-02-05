https://ria.ru/20210205/diplomaty-1596228764.html

Боррель осудил высылку трех европейских дипломатов из России

Боррель осудил высылку трех европейских дипломатов из России

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил решение о высылке Россией трех европейских дипломатов и призвал... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:17

2021-02-05T18:17

2021-02-05T18:27

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БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил решение о высылке Россией трех европейских дипломатов и призвал пересмотреть данное решение, сообщил РИА Новости представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну."Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым верховный представитель узнал, что трое европейских дипломатов будут высланы из России. Он решительно осудил это решение и отверг обвинения в том, что они участвовали в деятельности, несовместимой с их статусом иностранных дипломатов. Решение необходимо пересмотреть", - сообщил представитель Борреля.По его словам, глава евродипломатии также выразил солидарность со странами-членами, которые оказались затронуты данным решением.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210205/vysylka-1596224008.html

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россия

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сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, польша, швеция, в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, москва