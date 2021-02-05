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Боррель осудил высылку трех европейских дипломатов из России
Боррель осудил высылку трех европейских дипломатов из России
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил решение о высылке Россией трех европейских дипломатов и призвал... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:17
2021-02-05T18:27
сергей лавров
дмитрий песков
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польша
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в мире
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил решение о высылке Россией трех европейских дипломатов и призвал пересмотреть данное решение, сообщил РИА Новости представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну."Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым верховный представитель узнал, что трое европейских дипломатов будут высланы из России. Он решительно осудил это решение и отверг обвинения в том, что они участвовали в деятельности, несовместимой с их статусом иностранных дипломатов. Решение необходимо пересмотреть", - сообщил представитель Борреля.По его словам, глава евродипломатии также выразил солидарность со странами-членами, которые оказались затронуты данным решением.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, польша, швеция, в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, москва

Боррель осудил высылку трех европейских дипломатов из России

18:17 05.02.2021 (обновлено: 18:27 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил решение о высылке Россией трех европейских дипломатов и призвал пересмотреть данное решение, сообщил РИА Новости представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну.
"Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым верховный представитель узнал, что трое европейских дипломатов будут высланы из России. Он решительно осудил это решение и отверг обвинения в том, что они участвовали в деятельности, несовместимой с их статусом иностранных дипломатов. Решение необходимо пересмотреть", - сообщил представитель Борреля.
По его словам, глава евродипломатии также выразил солидарность со странами-членами, которые оказались затронуты данным решением.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 18:00
МИД Польши пообещал выслать российского дипломата
 
Сергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинПольшаШвецияВ миреРоссияЖозеп БоррельЕвросоюзМосква
 
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