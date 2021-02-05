Боррель не просил разрешения на встречу с Навальным, сообщил диписточник
17:14 05.02.2021 (обновлено: 17:25 05.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на момент окончания переговоров в Москве не направлял запрос в российский суд на встречу с Алексеем Навальным, сообщил журналистам дипломатический источник по итогам переговоров Борреля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Оказалось, что на момент окончания переговоров Боррель не направлял запрос в российский суд на встречу с Навальным", - указал источник.
Каких-либо деталей к сказанному он не добавил.
Визит Борреля в Москву проходит 4-6 февраля. Во время пребывания в Москве Боррель встретился с Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. Он заявлял, что планирует обсудить борьбу с коронавирусом, иранское досье, Украину и ситуацию вокруг Навального. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским блогером.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".