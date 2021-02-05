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Власти Болгарии планируют вакцинировать работников туриндустрии
Власти Болгарии планируют вакцинировать работников туриндустрии
Министерство туризма Болгарии предложило вакцинировать от COVID-19 в приоритетном порядке работников туриндустрии, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:37
2021-02-05T18:37
туризм
коронавирус covid-19
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болгария
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министерство туризма Болгарии предложило вакцинировать от COVID-19 в приоритетном порядке работников туриндустрии, сообщает АТОР.Глава ведомства Марияна Николова обсуждала этот вопрос с министром здравоохранения и чиновниками Национального управления вакцинации.Она отметила, что в болгарских отелях "действует дисциплина", но администраторы и другие сотрудники гостиничного сектора все же подвергаются риску заражения коронавирусом, поскольку находятся "на передовой".Министр подчеркнула, что подобная практика уже внедрена в Греции: там работники турсферы могут сделать прививку одними из первых.
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, греция, болгария, вакцинация

Власти Болгарии планируют вакцинировать работников туриндустрии

18:37 05.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЖитель Мурманска прививается от коронавируса вакциной "Спутник-V" в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи
Житель Мурманска прививается от коронавируса вакциной Спутник-V в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министерство туризма Болгарии предложило вакцинировать от COVID-19 в приоритетном порядке работников туриндустрии, сообщает АТОР.
Глава ведомства Марияна Николова обсуждала этот вопрос с министром здравоохранения и чиновниками Национального управления вакцинации.
Она отметила, что в болгарских отелях "действует дисциплина", но администраторы и другие сотрудники гостиничного сектора все же подвергаются риску заражения коронавирусом, поскольку находятся "на передовой".
Министр подчеркнула, что подобная практика уже внедрена в Греции: там работники турсферы могут сделать прививку одними из первых.
Ночной рынок в Шэньяне, провинция Ляонин - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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