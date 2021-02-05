https://ria.ru/20210205/bayden-1596155207.html
В Кремле сожалеют об агрессивной риторике Байдена по отношению к России
В Кремле сожалеют об агрессивной риторике Байдена по отношению к России
В Кремле сожалеют об агрессивной и неконструктивной риторике президента США Джо Байдена по отношению к России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:48
2021-02-05T12:48
2021-02-05T12:48
россия
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Кремле сожалеют об агрессивной и неконструктивной риторике президента США Джо Байдена по отношению к России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Байден, выступая в госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Штаты заставят Россию "платить" за свои действия."Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210205/bayden-1596154491.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире