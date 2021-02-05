https://ria.ru/20210205/bayden-1596154491.html

В Госдуме оценили обещания Байдена заставить Россию за все "заплатить"

В Госдуме оценили обещания Байдена заставить Россию за все "заплатить"

Вызовы, о которых говорил президент США Джо Байден, Вашингтону следует искать внутри американского общества, а не в лице России или Китая, считает член комитета РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:43

2021-02-05T12:43

2021-02-05T12:43

россия

сергей железняк

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вызовы, о которых говорил президент США Джо Байден, Вашингтону следует искать внутри американского общества, а не в лице России или Китая, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Штаты заставят Россию "платить" за свои действия."Уже не удивляет, что главной темой программной речи нового главы Белого Дома стали отношения с Россией. И снова мы слышим агрессивный тон в адрес нашей страны, голословные заявления о вмешательстве в выборы, обвинения в кибератаках и прочей чепухе, которая въелась в американскую внешнеполитическую риторику как ржавчина. Вызовы, о которых говорит Байден, Вашингтону следует искать внутри общества, которое раскололи американские элиты в гонке за властью, а не в лице нашей страны и Китая", - сказал Железняк РИА Новости.Однако, полагает депутат, новому президенту США хочется "в голливудском стиле" продемонстрировать свою несокрушимую силу перед сторонниками и показать, как он будет яростно бороться с внешними врагами Америки."Господин Байден, очевидно, упустил, что в свете последних событий и полной дискредитации "американской демократии" претендовать на роль лидера США неуместно". Каждый новый американский президент соревнуется с предыдущим в агрессивности, которая в первую очередь направляется в адрес нашей страны. Байден намеренно подчеркивает, что грозит России из-за океана гораздо сильнее, чтобы еще раз продемонстрировать, чем отличается от "слабака" Трампа. Этот посыл направлен в первую очередь тем, кто до сих пор остается сторонником проигравшего гонку Трампа", - добавил депутат.Железняк добавил, что Россия напротив предлагает конструктивную повестку, направленную на сохранение мира, стабильности и переход от конфронтации к диалогу, но американские деятели, независимо от их партийной принадлежности, остаются "политически глухи" и пытаются действовать в новых реалиях многополярного мира методами, годными для времен колонизации."Это тупиковый путь в международных отношениях, которые невозможно развивать с помощью давления, санкций, торговых войн и экспорта "цветных революций", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595967282.html

https://ria.ru/20210202/reyting-1595600677.html

россия

сша

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россия, сергей железняк, джо байден, сша, в мире