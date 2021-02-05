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https://ria.ru/20210205/bayden-1596147561.html
Слуцкий оценил обещания Байдена противостоять России
Слуцкий оценил обещания Байдена противостоять России
В обещании президента США Джо Байдена жестко противостоять России нет ничего нового, по сути он повторил все клише и шаблоны времён администрации Барака Обамы,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:13
2021-02-05T12:37
россия
леонид слуцкий
госдума рф
барак обама
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В обещании президента США Джо Байдена жестко противостоять России нет ничего нового, по сути он повторил все клише и шаблоны времён администрации Барака Обамы, однако ультимативно-повелительный тон недопустим в адрес России, сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Штаты заставят Россию "платить" за свои действия."В обещании Байдена жестко противостоять России нет ничего нового. Новый американский президент повторил все клише и шаблоны времён администрации Обамы. По сути, линия на необъявленную холодную войну 2.0 продолжается Белым домом. Вопрос только в том, достигнем ли мы состояния ледникового периода в российско-американских отношениях. С учётом сегодняшней мировой системы координат, дальнейшая деградация во взаимном диалоге может иметь весьма опасные последствия", - сказал Слуцкий журналистам.Судя по заявлениям Байдена, полагает парламентарий, Вашингтон намерен наращивать темпы по вмешательству во внутренние дела суверенных государств, в том числе и РФ."Это абсолютно неприемлемо. Ультимативно-повелительный тон недопустим в адрес России. Мы не позволим никому указывать, как нам вести внутреннюю и внешнюю политику", - подчеркнул Слуцкий.Вместе с тем, по ряду вопросов конструктив в отношениях РФ и США возможен, считает глава комитета Госдумы. По его словам, это, прежде всего, борьба с COVID-19, стратегическая стабильность и безопасность, контроль над вооружениями, и первые шаги Байдена в этих направлениях обнадёживают - буквально на этой неделе произошёл обмен нотами о продлении СНВ-3."В целом, Россия последовательно выражает готовность к нормализации взаимодействия с Соединённым Штатами, но исключительно на равной и паритетной основе. И этот вопрос остаётся приоритетом комитета Госдумы по международным делам. 8 февраля мы намерены провести очередное заседание круглого стола по американской проблематике в закрытом режиме. К обсуждению приглашаются ведущие эксперты-американисты", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20210205/bayden-1596112485.html
https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595967282.html
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россия, леонид слуцкий, госдума рф, барак обама, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Слуцкий оценил обещания Байдена противостоять России

12:13 05.02.2021 (обновлено: 12:37 05.02.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В обещании президента США Джо Байдена жестко противостоять России нет ничего нового, по сути он повторил все клише и шаблоны времён администрации Барака Обамы, однако ультимативно-повелительный тон недопустим в адрес России, сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Штаты заставят Россию "платить" за свои действия.
"В обещании Байдена жестко противостоять России нет ничего нового. Новый американский президент повторил все клише и шаблоны времён администрации Обамы. По сути, линия на необъявленную холодную войну 2.0 продолжается Белым домом. Вопрос только в том, достигнем ли мы состояния ледникового периода в российско-американских отношениях. С учётом сегодняшней мировой системы координат, дальнейшая деградация во взаимном диалоге может иметь весьма опасные последствия", - сказал Слуцкий журналистам.
Судя по заявлениям Байдена, полагает парламентарий, Вашингтон намерен наращивать темпы по вмешательству во внутренние дела суверенных государств, в том числе и РФ.
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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"Это абсолютно неприемлемо. Ультимативно-повелительный тон недопустим в адрес России. Мы не позволим никому указывать, как нам вести внутреннюю и внешнюю политику", - подчеркнул Слуцкий.
Вместе с тем, по ряду вопросов конструктив в отношениях РФ и США возможен, считает глава комитета Госдумы. По его словам, это, прежде всего, борьба с COVID-19, стратегическая стабильность и безопасность, контроль над вооружениями, и первые шаги Байдена в этих направлениях обнадёживают - буквально на этой неделе произошёл обмен нотами о продлении СНВ-3.
"В целом, Россия последовательно выражает готовность к нормализации взаимодействия с Соединённым Штатами, но исключительно на равной и паритетной основе. И этот вопрос остаётся приоритетом комитета Госдумы по международным делам. 8 февраля мы намерены провести очередное заседание круглого стола по американской проблематике в закрытом режиме. К обсуждению приглашаются ведущие эксперты-американисты", - заключил парламентарий.
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РоссияЛеонид СлуцкийГосдума РФБарак ОбамаДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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