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Туризм
https://ria.ru/20210205/armeniya-1596154692.html
Эксперты рассказали, пустят ли в Армению и Азербайджан туристов
Эксперты рассказали, пустят ли в Армению и Азербайджан туристов
Представители туркомпаний объяснили, смогут ли туристы из России отдохнуть в Армении и Азербайджане после возобновления с 15 февраля авиасообщения с этими... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:18
2021-02-05T13:18
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
новости - туризм
азербайджан
армения
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Представители туркомпаний объяснили, смогут ли туристы из России отдохнуть в Армении и Азербайджане после возобновления с 15 февраля авиасообщения с этими странами, сообщает TourDom.ru.В Армению россияне могут въехать как воздушным, так и наземным путем. Не позднее 72 часов до этого они должны получить отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат должен быть на армянском, русском или английском языках. Также в справке должны быть указаны все контактные данные осуществившей исследование организации на официальном бланке с именем директора учреждения, заверенной подписью руководителя и печатью организации. В случае отсутствия ПЦР-теста, нужно сдать пробы для исследования в аэропорту или пункте пересечения сухопутной границы, а затем пройти обязательную самоизоляцию до получения отрицательного результата. По словам руководителя принимающей компании Юрия Ханамиряна, стоимость анализа в воздушной гавани – 1500 рублей. Ответ приходит за три-четыре часа. Кроме того, при въезде туристам нужно пройти медицинский осмотр с дистанционным измерением температуры. "Российские туроператоры уже проявили интерес к Армении. Видим, что партнеры активизировались, — добавляет эксперт. — Мы почти всем выслали программы. Некоторые компании даже сформировали программы. Недельный тур “Армения Классика” стоит от 300 долларов на человека без учета авиабилета". Азербайджан закрыт для заграничных туристов. Право въезда имеют местные жители, иностранные дипломаты и члены их семей, иностранцы, проживающие в стране, и те, у кого есть согласование приезда в служебных целях. Кроме того, в этом государстве действует 14-дневный карантин по прибытии даже при наличии отрицательного ПЦР-теста, который должен быть сделан не позднее 48 часов.
https://ria.ru/20210203/aviasoobschenie-1595845386.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, новости - туризм, азербайджан, армения

Эксперты рассказали, пустят ли в Армению и Азербайджан туристов

13:18 05.02.2021
 
© Depositphotos / Saiko3pЗдание правительства Республики Армения в ночное время
Здание правительства Республики Армения в ночное время - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Depositphotos / Saiko3p
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Представители туркомпаний объяснили, смогут ли туристы из России отдохнуть в Армении и Азербайджане после возобновления с 15 февраля авиасообщения с этими странами, сообщает TourDom.ru.
В Армению россияне могут въехать как воздушным, так и наземным путем. Не позднее 72 часов до этого они должны получить отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат должен быть на армянском, русском или английском языках. Также в справке должны быть указаны все контактные данные осуществившей исследование организации на официальном бланке с именем директора учреждения, заверенной подписью руководителя и печатью организации.
В случае отсутствия ПЦР-теста, нужно сдать пробы для исследования в аэропорту или пункте пересечения сухопутной границы, а затем пройти обязательную самоизоляцию до получения отрицательного результата.
По словам руководителя принимающей компании Юрия Ханамиряна, стоимость анализа в воздушной гавани – 1500 рублей. Ответ приходит за три-четыре часа.
Кроме того, при въезде туристам нужно пройти медицинский осмотр с дистанционным измерением температуры.
"Российские туроператоры уже проявили интерес к Армении. Видим, что партнеры активизировались, — добавляет эксперт. — Мы почти всем выслали программы. Некоторые компании даже сформировали программы. Недельный тур “Армения Классика” стоит от 300 долларов на человека без учета авиабилета".
Азербайджан закрыт для заграничных туристов. Право въезда имеют местные жители, иностранные дипломаты и члены их семей, иностранцы, проживающие в стране, и те, у кого есть согласование приезда в служебных целях. Кроме того, в этом государстве действует 14-дневный карантин по прибытии даже при наличии отрицательного ПЦР-теста, который должен быть сделан не позднее 48 часов.
Самолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 14:04Туризм
Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
 
Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатьРоссияТуризмНовости - ТуризмАзербайджанАрмения
 
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