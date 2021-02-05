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В центре Брюсселя появились антироссийские агитационные плакаты
В центре Брюсселя появились антироссийские агитационные плакаты
Агитационные плакаты антироссийского содержания, рассказывающие о "российском вмешательстве" в дела Украины, Белоруссии и Черногории, а также предупреждающие об РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:32
2021-02-05T16:53
тьерри мариани
брюссель
евросоюз
венесуэла
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Агитационные плакаты антироссийского содержания, рассказывающие о "российском вмешательстве" в дела Украины, Белоруссии и Черногории, а также предупреждающие об опасности такого "вмешательства" в Венесуэле, появились на остановках общественного транспорта и у станций метро Брюсселя, передает корреспондент РИА Новости.Инициатором акции, получившей название "Не позвольте Венесуэле стать следующей", выступила одна общественная неправительственная организация со штаб-квартирой в Брюсселе, которая выступает за тесную связь Венесуэлы с Европой. На своем сайте НПО сообщила, что выпустила всего три вида плакатов. В каждом из них говорится, что "российское вмешательство" якобы имело место в других странах мира и теперь такая участь грозит Венесуэле. При этом авторы плакатов призывают ЕС повлиять на ситуацию в Венесуэле, где действующие власти, по их мнению, "захватили демократические институты страны" при поддержке России.Один из появившихся на брюссельских улицах плакатов рассказывает о "российских шпионах, которые в 2017 году пытались свергнуть правительство в Черногории", второй — об "агрессии российского правительства 2014 года, которая привела к вторжению на Украину", третий — "о поддержке российским правительством в 2020 году мошеннических выборов в Белоруссии".Депутат Европейского парламента от фракции "Идентичность и демократия" и бывший французский министр транспорта Тьерри Мариани на своей странице в твиттере разместил фото плакатов на брюссельских улицах и назвал акцию очередным проявлением "антироссийской паранойи". "Рекламная кампания на улицах Брюсселя. Антироссийская паранойя вышла на новый этап! Готов поспорить, что финансирование НПО, которая организовала эту кампанию (достаточно дорогостоящую, должно быть), частично поступает из Европейского союза", — написал депутат.Корреспондент РИА Новости, прошедший по улицам Брюсселя, обнаружил несколько плакатов этой агитационной кампании в центре столицы недалеко от зданий ЕС, в частности, в районе станции метро Schuman.На сайте организации, проводящей агитационную кампанию, сообщается, что акция продлится до 8 февраля.Официальные представители России ранее называли обвинения о причастности Москвы к попытке путча в Черногории голословными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО. В ответ на обвинения во "вмешательстве" России в ситуацию на Украине Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Ситуацию с протестами в Белоруссии, где в августе прошлого года Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах президента, в Кремле также называли внутренним делом этой страны, отметив, что "Россия категорически выступает против любого вмешательства в белорусские дела, особенно на фоне тех событий, которые там имели место".
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тьерри мариани, брюссель, евросоюз, венесуэла, в мире

В центре Брюсселя появились антироссийские агитационные плакаты

13:32 05.02.2021 (обновлено: 16:53 05.02.2021)
 
© Фото : @ThierryMARIANI/TwitterАгитационный плакат в Брюсселе
Агитационный плакат в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : @ThierryMARIANI/Twitter
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Агитационные плакаты антироссийского содержания, рассказывающие о "российском вмешательстве" в дела Украины, Белоруссии и Черногории, а также предупреждающие об опасности такого "вмешательства" в Венесуэле, появились на остановках общественного транспорта и у станций метро Брюсселя, передает корреспондент РИА Новости.
Инициатором акции, получившей название "Не позвольте Венесуэле стать следующей", выступила одна общественная неправительственная организация со штаб-квартирой в Брюсселе, которая выступает за тесную связь Венесуэлы с Европой. На своем сайте НПО сообщила, что выпустила всего три вида плакатов. В каждом из них говорится, что "российское вмешательство" якобы имело место в других странах мира и теперь такая участь грозит Венесуэле. При этом авторы плакатов призывают ЕС повлиять на ситуацию в Венесуэле, где действующие власти, по их мнению, "захватили демократические институты страны" при поддержке России.
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Один из появившихся на брюссельских улицах плакатов рассказывает о "российских шпионах, которые в 2017 году пытались свергнуть правительство в Черногории", второй — об "агрессии российского правительства 2014 года, которая привела к вторжению на Украину", третий — "о поддержке российским правительством в 2020 году мошеннических выборов в Белоруссии".
Депутат Европейского парламента от фракции "Идентичность и демократия" и бывший французский министр транспорта Тьерри Мариани на своей странице в твиттере разместил фото плакатов на брюссельских улицах и назвал акцию очередным проявлением "антироссийской паранойи". "Рекламная кампания на улицах Брюсселя. Антироссийская паранойя вышла на новый этап! Готов поспорить, что финансирование НПО, которая организовала эту кампанию (достаточно дорогостоящую, должно быть), частично поступает из Европейского союза", — написал депутат.
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Корреспондент РИА Новости, прошедший по улицам Брюсселя, обнаружил несколько плакатов этой агитационной кампании в центре столицы недалеко от зданий ЕС, в частности, в районе станции метро Schuman.
На сайте организации, проводящей агитационную кампанию, сообщается, что акция продлится до 8 февраля.
© РИА НовостиАгитационный плакат в Брюсселе
Агитационный плакат в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости
Агитационный плакат в Брюсселе
Официальные представители России ранее называли обвинения о причастности Москвы к попытке путча в Черногории голословными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО. В ответ на обвинения во "вмешательстве" России в ситуацию на Украине Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Ситуацию с протестами в Белоруссии, где в августе прошлого года Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах президента, в Кремле также называли внутренним делом этой страны, отметив, что "Россия категорически выступает против любого вмешательства в белорусские дела, особенно на фоне тех событий, которые там имели место".
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