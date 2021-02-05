Онлайн-конференция о перспективах развития ситуации в Афганистане
9 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в онлайн-формате на тему: "О мирном урегулировании в Афганистане и российской политике на афганском направлении".
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Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Михаил КОНАРОВСКИЙ;
- ведущий эксперт по афганскому урегулированию, председатель совета ветеранов Представительства КГБ СССР в Афганистане, кандидат политических наук Василий КРАВЦОВ;
- аналитик Института международных исследований МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Георгий МАЧИТИДЗЕ.
Недавний визит делегации политофиса Движения талибов в Москву на фоне застопорившихся межафганских переговоров в Дохе и заявлений новой администрации США о намерении пересмотреть американо-талибское соглашение о выводе войск вызвал массу спекуляций в СМИ, в том числе относительно сути российской политики на афганском направлении.
О перспективах мирного урегулирования в Афганистане и российской политике на этом направлении пойдет речь в ходе мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Михаил КОНАРОВСКИЙ;
- ведущий эксперт по афганскому урегулированию, председатель совета ветеранов Представительства КГБ СССР в Афганистане, кандидат политических наук Василий КРАВЦОВ;
- аналитик Института международных исследований МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Георгий МАЧИТИДЗЕ.
Недавний визит делегации политофиса Движения талибов в Москву на фоне застопорившихся межафганских переговоров в Дохе и заявлений новой администрации США о намерении пересмотреть американо-талибское соглашение о выводе войск вызвал массу спекуляций в СМИ, в том числе относительно сути российской политики на афганском направлении.
О перспективах мирного урегулирования в Афганистане и российской политике на этом направлении пойдет речь в ходе мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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