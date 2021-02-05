https://ria.ru/20210205/afganistan-1596189666.html

Онлайн-конференция о перспективах развития ситуации в Афганистане

Онлайн-конференция о перспективах развития ситуации в Афганистане

9 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в онлайн-формате на тему: "О мирном урегулировании в Афганистане и российской политике на афганском направлении".

2021-02-05T15:34

2021-02-05T15:34

2021-02-05T15:34

анонсы

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Задать вопросУчастники:- Чрезвычайный и Полномочный Посол, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Михаил КОНАРОВСКИЙ;- ведущий эксперт по афганскому урегулированию, председатель совета ветеранов Представительства КГБ СССР в Афганистане, кандидат политических наук Василий КРАВЦОВ;- аналитик Института международных исследований МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Георгий МАЧИТИДЗЕ.Недавний визит делегации политофиса Движения талибов в Москву на фоне застопорившихся межафганских переговоров в Дохе и заявлений новой администрации США о намерении пересмотреть американо-талибское соглашение о выводе войск вызвал массу спекуляций в СМИ, в том числе относительно сути российской политики на афганском направлении.О перспективах мирного урегулирования в Афганистане и российской политике на этом направлении пойдет речь в ходе мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы