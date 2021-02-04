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СЖР потребовал проверить законность решения по делу главреда "Медиазоны"
СЖР потребовал проверить законность решения по делу главреда "Медиазоны"
Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности главного редактора "Медиазоны" РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:15
2021-02-04T13:15
союз журналистов россии
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, сообщается на сайте СЖР.Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января."Данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы РФ с требованием проверить законность и обоснованность привлечения к ответственности Сергея Смирнова", - сообщили в СЖР.Ранее Смирнов заявил РИА Новости, что его задержали без объяснения причин, на сайте "Медиазоны" уточнялось - "якобы за участие в акции или призывы". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Позже сообщалось, что Смирнова задержали за ретвит шутки, в которой его сравнивали с Дмитрием Спириным из группы "Тараканы" и упоминалось время проведения несогласованной акции 23 января.Как рассказал РИА Новости адвокат Смирнова Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210203/mediazona-1595905119.html
https://ria.ru/20210204/smirnov-1595993128.html
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союз журналистов россии, происшествия

СЖР потребовал проверить законность решения по делу главреда "Медиазоны"

13:15 04.02.2021
 
CC0 / DonSimon / Журналист Сергей Смирнов
Журналист Сергей Смирнов - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
CC0 / DonSimon /
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, сообщается на сайте СЖР.
Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января.
Главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 18:08Распространение коронавируса
Суд арестовал главреда "Медиазоны" Смирнова на 25 суток
"Данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы РФ с требованием проверить законность и обоснованность привлечения к ответственности Сергея Смирнова", - сообщили в СЖР.
Ранее Смирнов заявил РИА Новости, что его задержали без объяснения причин, на сайте "Медиазоны" уточнялось - "якобы за участие в акции или призывы". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Позже сообщалось, что Смирнова задержали за ретвит шутки, в которой его сравнивали с Дмитрием Спириным из группы "Тараканы" и упоминалось время проведения несогласованной акции 23 января.
Как рассказал РИА Новости адвокат Смирнова Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
12:49
Песков не стал комментировать решение суда по делу главреда "Медиазоны"
 
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