https://ria.ru/20210204/zhurnalisty-1595999659.html

СЖР потребовал проверить законность решения по делу главреда "Медиазоны"

СЖР потребовал проверить законность решения по делу главреда "Медиазоны"

Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности главного редактора "Медиазоны" РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:15

2021-02-04T13:15

2021-02-04T13:15

союз журналистов россии

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, сообщается на сайте СЖР.Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января."Данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе. Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы РФ с требованием проверить законность и обоснованность привлечения к ответственности Сергея Смирнова", - сообщили в СЖР.Ранее Смирнов заявил РИА Новости, что его задержали без объяснения причин, на сайте "Медиазоны" уточнялось - "якобы за участие в акции или призывы". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Позже сообщалось, что Смирнова задержали за ретвит шутки, в которой его сравнивали с Дмитрием Спириным из группы "Тараканы" и упоминалось время проведения несогласованной акции 23 января.Как рассказал РИА Новости адвокат Смирнова Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210203/mediazona-1595905119.html

https://ria.ru/20210204/smirnov-1595993128.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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союз журналистов россии, происшествия