https://ria.ru/20210204/zhirinovskiy-1596011720.html

Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального

Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на блогера Алексея Навального. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T14:13

2021-02-04T14:13

2021-02-04T14:13

россия

ив роше

дмитрий гудков

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

лдпр

григорий явлинский

берлин (город)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_0:109:2906:1744_1920x0_80_0_0_3e85a882bc71dbb84ccb8e16365e2f75.jpg

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на блогера Алексея Навального.Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось в выездном формате в здании Мосгорсуда."Господа, вы проиграли: ставили на Явлинского, Немцова, Ходорковского, теперь на Навального, завтра на Гудкова. Но всё это проигрышные карты. Вы вновь и вновь забываете, кто освободил Европу от орд Чингисхана, кто брал Париж при Наполеоне, кто освобождал Берлин. Вы не хотите сделать правильных исторических выводов", - написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале в четверг.Жириновский также посоветовал "не переходить красную черту". "Никогда Москва не будет Киевом-2, никаких майданов, оранжевых или серо-буро-малиновых революций, и Навальный вам не поможет", - заметил он. Политик добавил, что "Россия-это крепость", и посоветовал Западу "взять себя в руки" и прекратить "возню против величайшего государства в мире"."Заканчивайте вашу игру, господа с Запада, Россия вновь победила. Вы проиграли 2 февраля, когда было вынесено решение по Навальному, точно так же, как 2 февраля 1943 года вы проиграли Сталинградскую битву. То был перелом в большой войне, а теперь мы нанесли вам поражение в идеологической битве. Позор вам!" - заключил политик.

https://ria.ru/20210204/navalnyy-1595994165.html

https://ria.ru/20210203/mid-1595931588.html

россия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, дмитрий гудков , алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), лдпр, григорий явлинский, берлин (город), политика