Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/zhirinovskiy-1596011720.html
Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на блогера Алексея Навального. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:13
2021-02-04T14:13
россия
ив роше
дмитрий гудков
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
лдпр
григорий явлинский
берлин (город)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_0:109:2906:1744_1920x0_80_0_0_3e85a882bc71dbb84ccb8e16365e2f75.jpg
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на блогера Алексея Навального.Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось в выездном формате в здании Мосгорсуда."Господа, вы проиграли: ставили на Явлинского, Немцова, Ходорковского, теперь на Навального, завтра на Гудкова. Но всё это проигрышные карты. Вы вновь и вновь забываете, кто освободил Европу от орд Чингисхана, кто брал Париж при Наполеоне, кто освобождал Берлин. Вы не хотите сделать правильных исторических выводов", - написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале в четверг.Жириновский также посоветовал "не переходить красную черту". "Никогда Москва не будет Киевом-2, никаких майданов, оранжевых или серо-буро-малиновых революций, и Навальный вам не поможет", - заметил он. Политик добавил, что "Россия-это крепость", и посоветовал Западу "взять себя в руки" и прекратить "возню против величайшего государства в мире"."Заканчивайте вашу игру, господа с Запада, Россия вновь победила. Вы проиграли 2 февраля, когда было вынесено решение по Навальному, точно так же, как 2 февраля 1943 года вы проиграли Сталинградскую битву. То был перелом в большой войне, а теперь мы нанесли вам поражение в идеологической битве. Позор вам!" - заключил политик.
https://ria.ru/20210204/navalnyy-1595994165.html
https://ria.ru/20210203/mid-1595931588.html
россия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_1e3ee31d4604fed3b6d7314732995581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ив роше, дмитрий гудков , алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), лдпр, григорий явлинский, берлин (город), политика

Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального

14:13 04.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на блогера Алексея Навального.
Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось в выездном формате в здании Мосгорсуда.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
12:51
В Кремле прокомментировали заявления зарубежных политиков по Навальному
"Господа, вы проиграли: ставили на Явлинского, Немцова, Ходорковского, теперь на Навального, завтра на Гудкова. Но всё это проигрышные карты. Вы вновь и вновь забываете, кто освободил Европу от орд Чингисхана, кто брал Париж при Наполеоне, кто освобождал Берлин. Вы не хотите сделать правильных исторических выводов", - написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале в четверг.
Жириновский также посоветовал "не переходить красную черту". "Никогда Москва не будет Киевом-2, никаких майданов, оранжевых или серо-буро-малиновых революций, и Навальный вам не поможет", - заметил он. Политик добавил, что "Россия-это крепость", и посоветовал Западу "взять себя в руки" и прекратить "возню против величайшего государства в мире".
"Заканчивайте вашу игру, господа с Запада, Россия вновь победила. Вы проиграли 2 февраля, когда было вынесено решение по Навальному, точно так же, как 2 февраля 1943 года вы проиграли Сталинградскую битву. То был перелом в большой войне, а теперь мы нанесли вам поражение в идеологической битве. Позор вам!" - заключил политик.
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 21:41
МИД прокомментировал повышенный интерес дипломатов к суду над Навальным
 
РоссияИв РошеДмитрий ГудковАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЛДПРГригорий ЯвлинскийБерлин (город)Политика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03Путин подписал закон о штрафе за пропаганду потребления "веселящего газа"
15:01Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды
14:57Глава OMV ждет завершения "Северного потока — 2", скрестив пальцы
14:53Российские туристы рассказали, чего стараются избегать в поездках
14:51МВД не планирует перевозить задержанных на акциях за пределы Москвы
14:51Жителя поселка Уральский оштрафовали за ретвит записи Ройзмана
14:51Суд оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
Лента новостейМолния