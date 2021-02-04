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Путин призвал развивать биржевые инструменты по торговле зерном
Путин призвал развивать биржевые инструменты по торговле зерном
Россия должна развивать свои биржевые инструменты по торговле зерном, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:19
2021-02-04T11:52
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия должна развивать свои биржевые инструменты по торговле зерном, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым.На встрече с президентом в четверг Решетников отметил, что России, которая является одним из крупнейших экспортеров зерна, нужно развивать биржевую торговлю по зерну."Что касается рынка продовольственных товаров, в том числе зернового рынка, то, конечно, нам нужно задумываться об этом. У нас то же самое происходит на рынке энергоносителей. Мы одна из крупнейших стран-производителей, а ориентируемся на биржи, которые находятся за границами РФ. То же самое сейчас по зерну", - отреагировал Путин.Он отметил, что такие биржевые инструменты необходимо развивать. "Почему нет, если мы являемся сейчас страной номер один по экспорту пшеницы? ...Аккуратно, шаг за шагом. Это с сегодня на завтра не сделаешь, это сложный процесс. Это понятно, там тысячи составляющих. Но если ничего не делать, оно никогда и не будет сделано", - добавил глава государства, отметив, что это не вопрос одного дня, но двигаться в этом направлении нужно.
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россия, владимир путин, экономика

Путин призвал развивать биржевые инструменты по торговле зерном

11:19 04.02.2021 (обновлено: 11:52 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия должна развивать свои биржевые инструменты по торговле зерном, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
На встрече с президентом в четверг Решетников отметил, что России, которая является одним из крупнейших экспортеров зерна, нужно развивать биржевую торговлю по зерну.
"Что касается рынка продовольственных товаров, в том числе зернового рынка, то, конечно, нам нужно задумываться об этом. У нас то же самое происходит на рынке энергоносителей. Мы одна из крупнейших стран-производителей, а ориентируемся на биржи, которые находятся за границами РФ. То же самое сейчас по зерну", - отреагировал Путин.
Он отметил, что такие биржевые инструменты необходимо развивать. "Почему нет, если мы являемся сейчас страной номер один по экспорту пшеницы? ...Аккуратно, шаг за шагом. Это с сегодня на завтра не сделаешь, это сложный процесс. Это понятно, там тысячи составляющих. Но если ничего не делать, оно никогда и не будет сделано", - добавил глава государства, отметив, что это не вопрос одного дня, но двигаться в этом направлении нужно.
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