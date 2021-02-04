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Зеленскому предрекли потерю президентского кресла
Зеленскому предрекли потерю президентского кресла
Закрытие телеканалов "112", NewsOne и ZIK приведет к колоссальным репутационным потерям для президента Украины Владимира Зеленского, считают опрошенные порталом РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:33
2021-02-04T16:16
оппозиционная платформа - за жизнь
донбасс
владимир зеленский
украина
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«Украина вошла в турбулентность». Названа критическая ошибка Зеленского
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Закрытие телеканалов "112", NewsOne и ZIK приведет к колоссальным репутационным потерям для президента Украины Владимира Зеленского, считают опрошенные порталом "Главред" эксперты.Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что в последнее время рейтинги партии Зеленского "Слуга народа" и "Оппозиционной платформы — За жизнь" сравнялись и главе государства надо было "что-то с этим делать"."Еще год назад разрыв был колоссальный — более чем в два раза", — заявил он.По словам политолога, киевским властям хотелось показать Западу свою лояльность и готовность пойти на более решительные шаги, чем при экс-президенте Порошенко. Однако полностью закрыть доступ к каналам все равно не получится, так как они продолжат вещать через ютьюб."Если говорить о политических последствиях данного решения, то Зеленский создал им немало проблем на будущее для себя", — констатировал Золотарев.Эксперт уверен, что рейтинги оппозиции теперь еще больше вырастут, в то время как партия Зеленского дополнительной поддержки не получит.Он подчеркнул, что в конечном итоге обвалится и рейтинг лично Зеленского, за которого голосовали центральные и юго-восточные регионы Украины. При этом в западных областях его и так не поддерживают.Политолог и экономист Тарас Загородний, в свою очередь, считает, что решение Зеленского приведет к досрочным выборам, а не ко второму президентскому сроку.Эксперт назвал закрытие оппозиционных СМИ опрометчивым шагом, который создаст больше проблем, чем пользы."Следует отметить, что это блокирование вполне может оказаться временным", — считает Загородний.Он пояснил, что решение президента можно оспорить в суде, в том числе Конституционном. Также политолог допустил, что власти могут попробовать взять каналы под свой контроль и перезапустить их с более лояльной редакционной политикой."Власть заняла традиционную для любого украинского чиновника, который не желает работать, позицию", — считает политолог. Суть этой позиции — не справившись с задачей, обвинить журналистов в том, что они в дурном свете выставляют власть.Загородний уверен, что тот, кто подсказал Зеленскому запретить вещание каналов, либо не учел эффект от этого решения, либо поступил так намеренно.Это, по его словам, может произойти при обострении ситуации в Донбассе или появлении компромата против Зеленского, что может стать причиной досрочных выборов.Также смена власти может произойти из-за недовольства крупного бизнеса, которому Зеленский показал непредсказуемость и ненадежность, считает Загородний."Блокировка каналов Медведчука может иметь обратный эффект: рейтинги ОПЗЖ станут расти еще стремительнее. При этом сама ОПЗЖ после этой атаки станет более консолидированной, и электорат увидит, что это — настоящая оппозиция", — указал политолог.По его мнению, Украина входит в период турбулентности, а как она из него будет выходить — "большой вопрос".Во вторник Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. После этого "112.Украина", NewsOne и ZIK и некоторые другие каналы прекратили вещание. Профессиональное сообщество назвало это политической расправой и атакой на свободу слова.Глава политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук охарактеризовал решение о санкциях как незаконное и заявил, что Зеленскому предстоит нести ответственность за это.В Раде санкции назвали странными. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев отметил, что результат любого закрытия СМИ — рост его популярности.В офисе Зеленского ответили, что закрытие каналов — это не цензура, а борьба с пропагандой.
https://ria.ru/20210204/impichment-1595974929.html
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, донбасс, владимир зеленский, украина

Зеленскому предрекли потерю президентского кресла

15:33 04.02.2021 (обновлено: 16:16 04.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Закрытие телеканалов "112", NewsOne и ZIK приведет к колоссальным репутационным потерям для президента Украины Владимира Зеленского, считают опрошенные порталом "Главред" эксперты.
Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что в последнее время рейтинги партии Зеленского "Слуга народа" и "Оппозиционной платформы — За жизнь" сравнялись и главе государства надо было "что-то с этим делать".
"Еще год назад разрыв был колоссальный — более чем в два раза", — заявил он.
По словам политолога, киевским властям хотелось показать Западу свою лояльность и готовность пойти на более решительные шаги, чем при экс-президенте Порошенко. Однако полностью закрыть доступ к каналам все равно не получится, так как они продолжат вещать через ютьюб.
"Если говорить о политических последствиях данного решения, то Зеленский создал им немало проблем на будущее для себя", — констатировал Золотарев.
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Эксперт уверен, что рейтинги оппозиции теперь еще больше вырастут, в то время как партия Зеленского дополнительной поддержки не получит.

"Основная ошибка состоит в том, что Владимир Александрович делает то, чего ждали от Порошенко, а не от Зеленского. Поэтому он рискует оказаться в положении Винни Пуха, который полез за медом к неправильным пчелам", — объяснил политолог.

Он подчеркнул, что в конечном итоге обвалится и рейтинг лично Зеленского, за которого голосовали центральные и юго-восточные регионы Украины. При этом в западных областях его и так не поддерживают.
Политолог и экономист Тарас Загородний, в свою очередь, считает, что решение Зеленского приведет к досрочным выборам, а не ко второму президентскому сроку.
Эксперт назвал закрытие оппозиционных СМИ опрометчивым шагом, который создаст больше проблем, чем пользы.
"Следует отметить, что это блокирование вполне может оказаться временным", — считает Загородний.
Он пояснил, что решение президента можно оспорить в суде, в том числе Конституционном. Также политолог допустил, что власти могут попробовать взять каналы под свой контроль и перезапустить их с более лояльной редакционной политикой.
Экран монитора с новостной статьей о закрытии на территории Украины телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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"Власть заняла традиционную для любого украинского чиновника, который не желает работать, позицию", — считает политолог. Суть этой позиции — не справившись с задачей, обвинить журналистов в том, что они в дурном свете выставляют власть.
Загородний уверен, что тот, кто подсказал Зеленскому запретить вещание каналов, либо не учел эффект от этого решения, либо поступил так намеренно.

"В конце концов для Зеленского все это может закончиться печально — он рискует потерять власть", — подчеркнул эксперт.

Это, по его словам, может произойти при обострении ситуации в Донбассе или появлении компромата против Зеленского, что может стать причиной досрочных выборов.
Также смена власти может произойти из-за недовольства крупного бизнеса, которому Зеленский показал непредсказуемость и ненадежность, считает Загородний.
"Блокировка каналов Медведчука может иметь обратный эффект: рейтинги ОПЗЖ станут расти еще стремительнее. При этом сама ОПЗЖ после этой атаки станет более консолидированной, и электорат увидит, что это — настоящая оппозиция", — указал политолог.
По его мнению, Украина входит в период турбулентности, а как она из него будет выходить — "большой вопрос".
"Украинская власть слаба и не очень компетентна. Во всяком случае, последствия своих шагов она явно просчитать не в состоянии, раз приняла решение, от которого для Зеленского не будет никакой пользы", — заключил Загородний.
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Во вторник Зеленский ввел санкции против оппозиционных украинских СМИ и их владельца, депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. После этого "112.Украина", NewsOne и ZIK и некоторые другие каналы прекратили вещание. Профессиональное сообщество назвало это политической расправой и атакой на свободу слова.
Глава политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук охарактеризовал решение о санкциях как незаконное и заявил, что Зеленскому предстоит нести ответственность за это.
В Раде санкции назвали странными. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев отметил, что результат любого закрытия СМИ — рост его популярности.
В офисе Зеленского ответили, что закрытие каналов — это не цензура, а борьба с пропагандой.
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