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В Кремле оценили ситуацию с задержаниями на незаконных акциях
В Кремле оценили ситуацию с задержаниями на незаконных акциях
Прошедшие в Москве несанкционированные акции доставили много хлопот россиянам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:54
2021-02-04T14:31
замена условного срока навального
марина литвинович
россия
онк
алексей навальный
дмитрий песков
москва
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Прошедшие в Москве несанкционированные акции доставили много хлопот россиянам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Спикер Кремля не согласился с тем, что действия силовиков можно расценить как репрессии. По его мнению, в этой ситуации акцент следует делать на том, что они задерживали людей, участвовавших в незаконных акциях."Есть меры, принимаемые полицией, в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций. Кто-то из них по своей воле, кто-то из них будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли всяческие призывы участвовать в этих незаконных акциях. Они участвовали, и они были в ходе этих акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии", — добавил Песков.Представитель Кремля заявил, что полицейские действовали в ответ на "прямые множественные нападения".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Ему заменили условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Силовики во время акций задерживали участников. В полицию сообщали о нескольких случаях "чрезмерного применения силы" со стороны бойцов ОМОН. Как заявили в Кремле, по каждому случаю в МВД и Росгвардии проведут служебную проверку.Участники акций также жаловались на условия содержания в изоляторах. Так, в одном из Telegram-каналов появилась фотография из восьмиместной камеры спецприемника в деревне Сахарово, где на двухъярусных металлических койках без матрасов временно разместили 28 человек, которых привезли в ночь на четверг. По словам члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Марины Литвинович, в Сахарово находятся 506 россиян, около 90 процентов из них — с митингов.Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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замена условного срока навального, марина литвинович, россия, онк, алексей навальный, дмитрий песков, москва, общество

В Кремле оценили ситуацию с задержаниями на незаконных акциях

12:54 04.02.2021 (обновлено: 14:31 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Прошедшие в Москве несанкционированные акции доставили много хлопот россиянам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Еще раз хочу обратить ваше внимание, что, действительно, прошедшие незаконные, несанкционированные акции доставляют много хлопот гражданам страны. <...> Продолжают доставлять огромные неудобства тем, кто, к сожалению, пришел на эти незаконные акции. Задержано больше, чем их могут обработать вот эти вот изоляторы. Задержано больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия", — сказал Песков журналистам.

Спикер Кремля не согласился с тем, что действия силовиков можно расценить как репрессии. По его мнению, в этой ситуации акцент следует делать на том, что они задерживали людей, участвовавших в незаконных акциях.
"Есть меры, принимаемые полицией, в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций. Кто-то из них по своей воле, кто-то из них будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли всяческие призывы участвовать в этих незаконных акциях. Они участвовали, и они были в ходе этих акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии", — добавил Песков.
Представитель Кремля заявил, что полицейские действовали в ответ на "прямые множественные нападения".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Ему заменили условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.
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В Совфеде соцсети призвали удалять контент с поддержкой незаконных акций
Силовики во время акций задерживали участников. В полицию сообщали о нескольких случаях "чрезмерного применения силы" со стороны бойцов ОМОН. Как заявили в Кремле, по каждому случаю в МВД и Росгвардии проведут служебную проверку.
Участники акций также жаловались на условия содержания в изоляторах. Так, в одном из Telegram-каналов появилась фотография из восьмиместной камеры спецприемника в деревне Сахарово, где на двухъярусных металлических койках без матрасов временно разместили 28 человек, которых привезли в ночь на четверг. По словам члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Марины Литвинович, в Сахарово находятся 506 россиян, около 90 процентов из них — с митингов.
Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
11:55
Участника акции 23 января в Москве задержали за нападение на полицейского
 
Замена условного срока НавальногоМарина ЛитвиновичРоссияОНКАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваОбщество
 
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