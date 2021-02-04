https://ria.ru/20210204/zaderzhanie-1595994794.html

В Кремле оценили ситуацию с задержаниями на незаконных акциях

В Кремле оценили ситуацию с задержаниями на незаконных акциях

Прошедшие в Москве несанкционированные акции доставили много хлопот россиянам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:54

2021-02-04T12:54

2021-02-04T14:31

замена условного срока навального

марина литвинович

россия

онк

алексей навальный

дмитрий песков

москва

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Прошедшие в Москве несанкционированные акции доставили много хлопот россиянам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Спикер Кремля не согласился с тем, что действия силовиков можно расценить как репрессии. По его мнению, в этой ситуации акцент следует делать на том, что они задерживали людей, участвовавших в незаконных акциях."Есть меры, принимаемые полицией, в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций. Кто-то из них по своей воле, кто-то из них будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли всяческие призывы участвовать в этих незаконных акциях. Они участвовали, и они были в ходе этих акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии", — добавил Песков.Представитель Кремля заявил, что полицейские действовали в ответ на "прямые множественные нападения".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Ему заменили условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Силовики во время акций задерживали участников. В полицию сообщали о нескольких случаях "чрезмерного применения силы" со стороны бойцов ОМОН. Как заявили в Кремле, по каждому случаю в МВД и Росгвардии проведут служебную проверку.Участники акций также жаловались на условия содержания в изоляторах. Так, в одном из Telegram-каналов появилась фотография из восьмиместной камеры спецприемника в деревне Сахарово, где на двухъярусных металлических койках без матрасов временно разместили 28 человек, которых привезли в ночь на четверг. По словам члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Марины Литвинович, в Сахарово находятся 506 россиян, около 90 процентов из них — с митингов.Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210204/sovfed-1595984364.html

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замена условного срока навального, марина литвинович, россия, онк, алексей навальный, дмитрий песков, москва, общество