https://ria.ru/20210204/windows-1596004270.html
Выпущено обновление, исправляющее критическую ошибку в Windows 10
Выпущено обновление, исправляющее критическую ошибку в Windows 10
Microsoft начала рассылать обновление для компьютеров, работающих на операционной системе Windows 10. В апдейте под номером KB4598291 исправлены ошибки и... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:36
2021-02-04T13:36
2021-02-04T13:36
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Microsoft начала рассылать обновление для компьютеров, работающих на операционной системе Windows 10. В апдейте под номером KB4598291 исправлены ошибки и проблемы, допущенные в ОС.В обновлении, распространяемом через Windows Update, исправлена неприятная ошибка, из-за которой пользователь выходил из своих учетных записей при каждой перезагрузке и терял сохраненные пароли. Исправлены сбои в игровой производительности при полноэкранном режиме и работа многозадачности при переключении между софтом с помощью комбинации кнопок Alt-Tab.Крупное обновление Windows 10 ожидается во второй половине 2021 года — в операционную систему добавят новые функции, а интерфейс будет подвергнут серьезному редизайну. Тогда же появится и Windows 10X: версия ОС для устройств с нестандартными экранами.
https://ria.ru/20201110/windows-1583908489.html
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