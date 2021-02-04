https://ria.ru/20210204/windows-1596004270.html

Выпущено обновление, исправляющее критическую ошибку в Windows 10

Выпущено обновление, исправляющее критическую ошибку в Windows 10

Microsoft начала рассылать обновление для компьютеров, работающих на операционной системе Windows 10. В апдейте под номером KB4598291 исправлены ошибки и... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:36

2021-02-04T13:36

2021-02-04T13:36

наука

windows

компьютерные технологии

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Microsoft начала рассылать обновление для компьютеров, работающих на операционной системе Windows 10. В апдейте под номером KB4598291 исправлены ошибки и проблемы, допущенные в ОС.В обновлении, распространяемом через Windows Update, исправлена неприятная ошибка, из-за которой пользователь выходил из своих учетных записей при каждой перезагрузке и терял сохраненные пароли. Исправлены сбои в игровой производительности при полноэкранном режиме и работа многозадачности при переключении между софтом с помощью комбинации кнопок Alt-Tab.Крупное обновление Windows 10 ожидается во второй половине 2021 года — в операционную систему добавят новые функции, а интерфейс будет подвергнут серьезному редизайну. Тогда же появится и Windows 10X: версия ОС для устройств с нестандартными экранами.

https://ria.ru/20201110/windows-1583908489.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии