Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/vzyskanie-1596046703.html
Мосгорсуд взыскал с "Зайцев.нет" почти четыре миллиона рублей
Мосгорсуд взыскал с "Зайцев.нет" почти четыре миллиона рублей
Мосгорсуд взыскал с сервиса "Зайцев.нет" почти четыре миллиона рублей за распространение пиратских копий песен Любови Успенской, групп "Ленинград", "Агата... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:49
2021-02-04T17:50
московский городской суд
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591176313_0:233:2937:1885_1920x0_80_0_0_2af68d53b8020e84cf92628938b2ba78.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мосгорсуд взыскал с сервиса "Зайцев.нет" почти четыре миллиона рублей за распространение пиратских копий песен Любови Успенской, групп "Ленинград", "Агата Кристи" и других исполнителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Решение вынесено по двум искам правообладателя — компании ООО "Первое музыкальное издательство". Первый иск касался песен Успенской, компенсация составила 660 тысяч рублей. Во втором речь шла уже о нескольких десятках исполнителей, среди которых "Гости из будущего", Слава, "Агата Кристи", "Ленинград", Serebro. Издательство требовало компенсацию 40 миллионов рублей, но суд удовлетворил иск частично, взыскав лишь три миллиона 230 тысяч рублей."Московский городской суд постановил запретить ООО "Зайцев.нет" создавать технические условия, обеспечивающие незаконное размещение, распространение и иное незаконное использование музыкальных произведений", — говорится в релизе.Согласно законодательству, при повторном нарушении авторских прав в следующем иске истец сможет просить уже о полной блокировке ресурса.
https://ria.ru/20210122/morgenshtern-1594193128.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591176313_966:419:2937:1897_1920x0_80_0_0_14495a3356716baf7b5b3888c814151b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский городской суд, москва, происшествия

Мосгорсуд взыскал с "Зайцев.нет" почти четыре миллиона рублей

16:49 04.02.2021 (обновлено: 17:50 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мосгорсуд взыскал с сервиса "Зайцев.нет" почти четыре миллиона рублей за распространение пиратских копий песен Любови Успенской, групп "Ленинград", "Агата Кристи" и других исполнителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Решение вынесено по двум искам правообладателя — компании ООО "Первое музыкальное издательство". Первый иск касался песен Успенской, компенсация составила 660 тысяч рублей. Во втором речь шла уже о нескольких десятках исполнителей, среди которых "Гости из будущего", Слава, "Агата Кристи", "Ленинград", Serebro. Издательство требовало компенсацию 40 миллионов рублей, но суд удовлетворил иск частично, взыскав лишь три миллиона 230 тысяч рублей.
"Московский городской суд постановил запретить ООО "Зайцев.нет" создавать технические условия, обеспечивающие незаконное размещение, распространение и иное незаконное использование музыкальных произведений", — говорится в релизе.
Согласно законодательству, при повторном нарушении авторских прав в следующем иске истец сможет просить уже о полной блокировке ресурса.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 17:18Шоубиз
Моргенштерну грозит штраф за нарушение авторских прав
 
Московский городской судМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
05:49ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
05:34Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
05:27СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
05:06Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей
04:44"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
04:40Россиянка похоронила 11 мужей
04:36Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
04:35В Омске загорелся продуктовый склад
04:07Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:02В Магадане сотрудник "Сбербанка" украл у клиентов шесть миллионов рублей
03:42Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
03:33Россия получит линейку двигателей для дронов
03:31В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
03:21США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота
03:07В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
03:06В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
03:02Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
02:45"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
02:38Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Лента новостейМолния