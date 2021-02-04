https://ria.ru/20210204/vzyskanie-1596046703.html

Мосгорсуд взыскал с "Зайцев.нет" почти четыре миллиона рублей

Мосгорсуд взыскал с "Зайцев.нет" почти четыре миллиона рублей

Мосгорсуд взыскал с сервиса "Зайцев.нет" почти четыре миллиона рублей за распространение пиратских копий песен Любови Успенской, групп "Ленинград", "Агата... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:49

2021-02-04T16:49

2021-02-04T17:50

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мосгорсуд взыскал с сервиса "Зайцев.нет" почти четыре миллиона рублей за распространение пиратских копий песен Любови Успенской, групп "Ленинград", "Агата Кристи" и других исполнителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Решение вынесено по двум искам правообладателя — компании ООО "Первое музыкальное издательство". Первый иск касался песен Успенской, компенсация составила 660 тысяч рублей. Во втором речь шла уже о нескольких десятках исполнителей, среди которых "Гости из будущего", Слава, "Агата Кристи", "Ленинград", Serebro. Издательство требовало компенсацию 40 миллионов рублей, но суд удовлетворил иск частично, взыскав лишь три миллиона 230 тысяч рублей."Московский городской суд постановил запретить ООО "Зайцев.нет" создавать технические условия, обеспечивающие незаконное размещение, распространение и иное незаконное использование музыкальных произведений", — говорится в релизе.Согласно законодательству, при повторном нарушении авторских прав в следующем иске истец сможет просить уже о полной блокировке ресурса.

https://ria.ru/20210122/morgenshtern-1594193128.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский городской суд, москва, происшествия