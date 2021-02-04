https://ria.ru/20210204/vnimanie-1596036524.html
МИД заявил о намерении Запада увести внимание от ситуации в своих странах
МИД заявил о намерении Запада увести внимание от ситуации в своих странах
Запад намеренно уводит внимание от ситуации в своих странах, акцентируя внимание на несогласованных акциях в России, заявила в четверг официальный представитель РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:03
2021-02-04T16:03
2021-02-04T16:05
сша
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_467dc89161257010c81fc276caef73fb.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Запад намеренно уводит внимание от ситуации в своих странах, акцентируя внимание на несогласованных акциях в России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Такое впечатление, что западный официоз просто отказывается видеть, что происходит в эти дни в ЕС и в эти месяцы в США, и просто намеренно уводит внимание мировой общественности от ситуации в собственных странах, фокусируясь на своем видении ситуации в России",- сказала Захарова на брифинге.В качестве примера она привела США, где наблюдается "рост градуса насилия"."Вот на это нужно своим партнерам обращать внимание, ситуацию в собственных странах, а не пытаться способствовать раскачиванию ситуации в нашей стране",- сказала Захарова.
https://ria.ru/20210203/nasilie-1595863696.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d1e84bb142bf9612373ca3b09967f2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире