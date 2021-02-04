https://ria.ru/20210204/vnimanie-1596036524.html

МИД заявил о намерении Запада увести внимание от ситуации в своих странах

МИД заявил о намерении Запада увести внимание от ситуации в своих странах

Запад намеренно уводит внимание от ситуации в своих странах, акцентируя внимание на несогласованных акциях в России, заявила в четверг официальный представитель РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:03

2021-02-04T16:03

2021-02-04T16:05

сша

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Запад намеренно уводит внимание от ситуации в своих странах, акцентируя внимание на несогласованных акциях в России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Такое впечатление, что западный официоз просто отказывается видеть, что происходит в эти дни в ЕС и в эти месяцы в США, и просто намеренно уводит внимание мировой общественности от ситуации в собственных странах, фокусируясь на своем видении ситуации в России",- сказала Захарова на брифинге.В качестве примера она привела США, где наблюдается "рост градуса насилия"."Вот на это нужно своим партнерам обращать внимание, ситуацию в собственных странах, а не пытаться способствовать раскачиванию ситуации в нашей стране",- сказала Захарова.

https://ria.ru/20210203/nasilie-1595863696.html

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире