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МИД заявил о намерении Запада увести внимание от ситуации в своих странах
МИД заявил о намерении Запада увести внимание от ситуации в своих странах
Запад намеренно уводит внимание от ситуации в своих странах, акцентируя внимание на несогласованных акциях в России, заявила в четверг официальный представитель РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:03
2021-02-04T16:05
сша
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Запад намеренно уводит внимание от ситуации в своих странах, акцентируя внимание на несогласованных акциях в России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Такое впечатление, что западный официоз просто отказывается видеть, что происходит в эти дни в ЕС и в эти месяцы в США, и просто намеренно уводит внимание мировой общественности от ситуации в собственных странах, фокусируясь на своем видении ситуации в России",- сказала Захарова на брифинге.В качестве примера она привела США, где наблюдается "рост градуса насилия"."Вот на это нужно своим партнерам обращать внимание, ситуацию в собственных странах, а не пытаться способствовать раскачиванию ситуации в нашей стране",- сказала Захарова.
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сша, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

МИД заявил о намерении Запада увести внимание от ситуации в своих странах

16:03 04.02.2021 (обновлено: 16:05 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Запад намеренно уводит внимание от ситуации в своих странах, акцентируя внимание на несогласованных акциях в России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Такое впечатление, что западный официоз просто отказывается видеть, что происходит в эти дни в ЕС и в эти месяцы в США, и просто намеренно уводит внимание мировой общественности от ситуации в собственных странах, фокусируясь на своем видении ситуации в России",- сказала Захарова на брифинге.
В качестве примера она привела США, где наблюдается "рост градуса насилия".
"Вот на это нужно своим партнерам обращать внимание, ситуацию в собственных странах, а не пытаться способствовать раскачиванию ситуации в нашей стране",- сказала Захарова.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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СШАРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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