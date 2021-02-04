https://ria.ru/20210204/vladivostok-1595965214.html

Во Владивостоке завели дело на осквернившего памятник в центре города

Во Владивостоке завели дело на осквернившего памятник в центре города

Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке в центре Владивостока, возбуждено дело о вандализме,... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:30

2021-02-04T10:30

2021-02-04T14:23

россия

умвд рф

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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке в центре Владивостока, возбуждено дело о вандализме, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Утром в среду в социальных сетях региона и местных СМИ опубликовали фото памятника, на основании которого черной изолентой написано "Свободу Навальному". В мэрии РИА Новости сообщили, что памятник очищают от изоленты, а администрация Владивостока составила заявление в полицию об акте вандализма."В дежурную часть отдела полиции № 1 (Ленинский район) УМВД России по Владивостоку поступило сообщение о нанесении неизвестными лицами надписей на историческом памятнике Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке на центральной площади дальневосточной столицы… Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемого. Установлена личность гражданина, причастного к инциденту", - говорится в сообщении.Им оказался 31-летний местный житель, его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Максимальная санкция статьи предусматривает арест на срок до трех месяцев.Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.

https://ria.ru/20210128/dubossary-1595002242.html

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дальний восток

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россия, умвд рф, дальний восток, владивосток, происшествия