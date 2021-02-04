Во Владивостоке завели дело на осквернившего памятник в центре города
10:30 04.02.2021 (обновлено: 14:23 04.02.2021)
© Фото : УМВД России по Приморскому краюПолицейские задержали гражданина, нанесшего надписи на памятник в центре Владивостока
© Фото : УМВД России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке в центре Владивостока, возбуждено дело о вандализме, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Утром в среду в социальных сетях региона и местных СМИ опубликовали фото памятника, на основании которого черной изолентой написано "Свободу Навальному". В мэрии РИА Новости сообщили, что памятник очищают от изоленты, а администрация Владивостока составила заявление в полицию об акте вандализма.
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"В дежурную часть отдела полиции № 1 (Ленинский район) УМВД России по Владивостоку поступило сообщение о нанесении неизвестными лицами надписей на историческом памятнике Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке на центральной площади дальневосточной столицы… Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемого. Установлена личность гражданина, причастного к инциденту", - говорится в сообщении.
Им оказался 31-летний местный житель, его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (вандализм)", - сообщает УМВД.
Максимальная санкция статьи предусматривает арест на срок до трех месяцев.
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