https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1596066839.html

Собянин заявил, что нет задачи привить от коронавируса всех москвичей

Собянин заявил, что нет задачи привить от коронавируса всех москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет задачи привить от коронавируса все население. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:17

2021-02-04T18:17

2021-02-04T18:21

распространение коронавируса

россия

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет задачи привить от коронавируса все население."Во-первых, должен сказать, что у нас нет такой задачи отмобилизовать все население привиться. Ее просто нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей собянин, москва, общество