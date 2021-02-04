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Собянин заявил, что нет задачи привить от коронавируса всех москвичей
Собянин заявил, что нет задачи привить от коронавируса всех москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет задачи привить от коронавируса все население. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:17
2021-02-04T18:17
2021-02-04T18:21
распространение коронавируса
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сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет задачи привить от коронавируса все население."Во-первых, должен сказать, что у нас нет такой задачи отмобилизовать все население привиться. Ее просто нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, сергей собянин, москва, общество