В Карелии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Власти Карелии, куда уже поступило более 16 тысяч доз вакцины против коронавируса, в феврале ожидают поставку еще почти 20 тысяч доз, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"С момента получения в октябре прошлого года первой партии вакцины идет постоянное увеличение объемов поставок. Если вначале это было 42, 200, 400 или 2700 доз, то в минувшие выходные поступило уже почти 10 тысяч. А в феврале планируется поставка еще более крупной партии – 19 800 доз", - написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в четверг.
Как уточнил Парфенчиков, с октября в Карелию уже поступило более 16 тысяч доз вакцины "Спутник V". Первым компонентом привились около 7 тысяч жителей региона, в том числе более 2,5 тысячи людей старше 65 лет. Полностью вакцинированы 548 человек.
"Отдельно мы проработали вопрос вакцинирования наших граждан, находящихся в домах-интернатах, отделениях временного пребывания и других социальных учреждениях. Направляем в эти учреждения более 1300 доз вакцины для тех, кто пожелал сделать прививку и не имеет противопоказаний", - добавил глава Карелии.
По данным республиканского оперштаба, к четвергу в регионе подтвержден 37 061 случай коронавируса, прирост за сутки составил 237 случаев. Выздоровели 31 874 человека, скончались – 240. Доля свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 составляет около 23%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.