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Тверская область
https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1596049032.html
В Верхневолжье в пятницу откроют еще 7 пунктов вакцинации
В Верхневолжье в пятницу откроют еще 7 пунктов вакцинации
В пятницу, 5 февраля, в Тверской области заработают еще семь прививочных пунктов вакцинации против COVID-19,таким образом общее количество пунктов вакцинации в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:59
2021-02-04T16:59
тверская область
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
игорь руденя
здоровье - общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 4 фев — РИА Новости. В пятницу, 5 февраля, в Тверской области заработают еще семь прививочных пунктов вакцинации против COVID-19,таким образом общее количество пунктов вакцинации в регионе достигнет 38, сообщает пресс-служба областного правительства.Губернатор области Игорь Руденя на на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что в районах области должны быть созданы условия для вакцинации всех желающих.На данный момент в Верхневолжье прививки сделали 19 091 человек – это 55 % от общего количества вакцины, поступившей в регион.
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, игорь руденя, здоровье - общество, тверская область

В Верхневолжье в пятницу откроют еще 7 пунктов вакцинации

16:59 04.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ТВЕРЬ, 4 фев — РИА Новости. В пятницу, 5 февраля, в Тверской области заработают еще семь прививочных пунктов вакцинации против COVID-19,таким образом общее количество пунктов вакцинации в регионе достигнет 38, сообщает пресс-служба областного правительства.
Губернатор области Игорь Руденя на на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что в районах области должны быть созданы условия для вакцинации всех желающих.
На данный момент в Верхневолжье прививки сделали 19 091 человек – это 55 % от общего количества вакцины, поступившей в регион.
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V в пункте вакцинации, открывшемся в театре Геликон-Опера, в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 18:23Тверская область
В Верхневолжье заработали 30 пунктов для вакцинации жителей от COVIDd-19
 
Тверская областьВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Игорь РуденяЗдоровье - ОбществоТверская область
 
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