https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1596049032.html
В Верхневолжье в пятницу откроют еще 7 пунктов вакцинации
В Верхневолжье в пятницу откроют еще 7 пунктов вакцинации
В пятницу, 5 февраля, в Тверской области заработают еще семь прививочных пунктов вакцинации против COVID-19,таким образом общее количество пунктов вакцинации в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:59
2021-02-04T16:59
2021-02-04T16:59
тверская область
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
игорь руденя
здоровье - общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 4 фев — РИА Новости. В пятницу, 5 февраля, в Тверской области заработают еще семь прививочных пунктов вакцинации против COVID-19,таким образом общее количество пунктов вакцинации в регионе достигнет 38, сообщает пресс-служба областного правительства.Губернатор области Игорь Руденя на на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что в районах области должны быть созданы условия для вакцинации всех желающих.На данный момент в Верхневолжье прививки сделали 19 091 человек – это 55 % от общего количества вакцины, поступившей в регион.
https://ria.ru/20210122/vaktsinatsiya-1594205996.html
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, игорь руденя, здоровье - общество, тверская область