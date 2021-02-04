https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1596049032.html

В Верхневолжье в пятницу откроют еще 7 пунктов вакцинации

В Верхневолжье в пятницу откроют еще 7 пунктов вакцинации

В пятницу, 5 февраля, в Тверской области заработают еще семь прививочных пунктов вакцинации против COVID-19,таким образом общее количество пунктов вакцинации в... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:59

2021-02-04T16:59

2021-02-04T16:59

тверская область

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

игорь руденя

здоровье - общество

тверская область

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ТВЕРЬ, 4 фев — РИА Новости. В пятницу, 5 февраля, в Тверской области заработают еще семь прививочных пунктов вакцинации против COVID-19,таким образом общее количество пунктов вакцинации в регионе достигнет 38, сообщает пресс-служба областного правительства.Губернатор области Игорь Руденя на на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что в районах области должны быть созданы условия для вакцинации всех желающих.На данный момент в Верхневолжье прививки сделали 19 091 человек – это 55 % от общего количества вакцины, поступившей в регион.

https://ria.ru/20210122/vaktsinatsiya-1594205996.html

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, игорь руденя, здоровье - общество, тверская область