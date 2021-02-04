https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1596005522.html
Самарский губернатор и вице-президент "АвтоВАЗа" обсудили вакцинацию
Самарский губернатор и вице-президент "АвтоВАЗа" обсудили вакцинацию
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и вице-президент "АвтоВАЗа" Дмитрий Михаленко обсудили ход вакцинации от коронавируса коллектива завода, сообщила... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:43
2021-02-04T13:43
2021-02-04T13:43
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
автоваз
дмитрий азаров
самарская область
тольятти
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614163_0:98:3293:1950_1920x0_80_0_0_ddf51adfa069beb74518023583a55a42.jpg
САМАРА, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и вице-президент "АвтоВАЗа" Дмитрий Михаленко обсудили ход вакцинации от коронавируса коллектива завода, сообщила пресс-служба правительства региона."Более 7 тысяч работников "АвтоВАЗа" уже выразили желание пройти вакцинацию от коронавируса. Более 500 работников автогиганта уже сделали прививку. Об этом стало известно на встрече губернатора Дмитрия Азарова и вице-президента АО "АвтоВАЗ" по персоналу и социальной политике Дмитрия Михаленко. Встреча была посвящена защите здоровья крупнейшего трудового коллектива губернии", - говорится в сообщении.По словам Михаленко, на первом этапе вакцинация проводится в поликлинике в непосредственной близости от завода, в планах - развернуть вакцинацию в медпунктах на территории предприятия."Хочу поблагодарить вас за эту работу, которая проводится вами лично, руководством "АвтоВАЗа" в целом по защите здоровья самого крупного трудового коллектива на территории региона, а также за ту загрузку предприятия, которая сегодня обеспечивается благодаря помощи и поддержке федерального правительства, лично президента страны, для которого "АвтоВАЗ" – зона особого внимания", – сказал Азаров.На встрече Михаленко также опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что с 1 марта "АвтоВАЗ" планирует сократить 3 тысячи работников. "Эта информация абсолютно не соответствует действительности. На сегодняшний день общая численность персонала "АвтоВАЗа и его дочерних предприятий в Тольятти составляет 38 тысяч человек. Никаких массовых увольнений сотрудников не планируется", – подчеркнул Михаленко.По его словам, на предприятии проводится реорганизация некоторых подразделений для того, чтобы повысить эффективность работы компании. "В этом случае некоторой части наших сотрудников предлагается работа в других подразделениях нашего предприятия. Параллельно компания продолжает набор персонала в ключевые службы. Кроме того, в 2021 году "АвтоВАЗ" также продолжит применять меры поддержки для работников, изъявивших желание перейти к другим работодателям. Им представляется выплата в размере 5 среднемесячных заработных плат либо 12 прожиточных минимумов по Самарской области", – рассказал Михаленко.Кроме того, на встрече обсудили ход программы улучшения условий труда на "АвтоВАЗе", которая была принята при поддержке регионального правительства. За последние три года в улучшение условий труда работников завода было проинвестировано более 3 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210115/lada-1593124855.html
самарская область
тольятти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614163_281:0:3010:2047_1920x0_80_0_0_14972e16836403f61f8453c0eebe8532.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, автоваз, дмитрий азаров, самарская область, тольятти, общество
САМАРА, 4 фев - РИА Новости.
Губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров и вице-президент "АвтоВАЗа
" Дмитрий Михаленко обсудили ход вакцинации от коронавируса коллектива завода, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Более 7 тысяч работников "АвтоВАЗа" уже выразили желание пройти вакцинацию от коронавируса. Более 500 работников автогиганта уже сделали прививку. Об этом стало известно на встрече губернатора Дмитрия Азарова и вице-президента АО "АвтоВАЗ" по персоналу и социальной политике Дмитрия Михаленко. Встреча была посвящена защите здоровья крупнейшего трудового коллектива губернии", - говорится в сообщении.
По словам Михаленко, на первом этапе вакцинация проводится в поликлинике в непосредственной близости от завода, в планах - развернуть вакцинацию в медпунктах на территории предприятия.
"Хочу поблагодарить вас за эту работу, которая проводится вами лично, руководством "АвтоВАЗа" в целом по защите здоровья самого крупного трудового коллектива на территории региона, а также за ту загрузку предприятия, которая сегодня обеспечивается благодаря помощи и поддержке федерального правительства, лично президента страны, для которого "АвтоВАЗ" – зона особого внимания", – сказал Азаров.
На встрече Михаленко также опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что с 1 марта "АвтоВАЗ" планирует сократить 3 тысячи работников. "Эта информация абсолютно не соответствует действительности. На сегодняшний день общая численность персонала "АвтоВАЗа и его дочерних предприятий в Тольятти
составляет 38 тысяч человек. Никаких массовых увольнений сотрудников не планируется", – подчеркнул Михаленко.
По его словам, на предприятии проводится реорганизация некоторых подразделений для того, чтобы повысить эффективность работы компании. "В этом случае некоторой части наших сотрудников предлагается работа в других подразделениях нашего предприятия. Параллельно компания продолжает набор персонала в ключевые службы. Кроме того, в 2021 году "АвтоВАЗ" также продолжит применять меры поддержки для работников, изъявивших желание перейти к другим работодателям. Им представляется выплата в размере 5 среднемесячных заработных плат либо 12 прожиточных минимумов по Самарской области", – рассказал Михаленко.
Кроме того, на встрече обсудили ход программы улучшения условий труда на "АвтоВАЗе", которая была принята при поддержке регионального правительства. За последние три года в улучшение условий труда работников завода было проинвестировано более 3 миллиардов рублей.