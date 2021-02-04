https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1596005522.html

Самарский губернатор и вице-президент "АвтоВАЗа" обсудили вакцинацию

Самарский губернатор и вице-президент "АвтоВАЗа" обсудили вакцинацию

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и вице-президент "АвтоВАЗа" Дмитрий Михаленко обсудили ход вакцинации от коронавируса коллектива завода, сообщила... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:43

2021-02-04T13:43

2021-02-04T13:43

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коронавирус covid-19

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САМАРА, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и вице-президент "АвтоВАЗа" Дмитрий Михаленко обсудили ход вакцинации от коронавируса коллектива завода, сообщила пресс-служба правительства региона."Более 7 тысяч работников "АвтоВАЗа" уже выразили желание пройти вакцинацию от коронавируса. Более 500 работников автогиганта уже сделали прививку. Об этом стало известно на встрече губернатора Дмитрия Азарова и вице-президента АО "АвтоВАЗ" по персоналу и социальной политике Дмитрия Михаленко. Встреча была посвящена защите здоровья крупнейшего трудового коллектива губернии", - говорится в сообщении.По словам Михаленко, на первом этапе вакцинация проводится в поликлинике в непосредственной близости от завода, в планах - развернуть вакцинацию в медпунктах на территории предприятия."Хочу поблагодарить вас за эту работу, которая проводится вами лично, руководством "АвтоВАЗа" в целом по защите здоровья самого крупного трудового коллектива на территории региона, а также за ту загрузку предприятия, которая сегодня обеспечивается благодаря помощи и поддержке федерального правительства, лично президента страны, для которого "АвтоВАЗ" – зона особого внимания", – сказал Азаров.На встрече Михаленко также опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что с 1 марта "АвтоВАЗ" планирует сократить 3 тысячи работников. "Эта информация абсолютно не соответствует действительности. На сегодняшний день общая численность персонала "АвтоВАЗа и его дочерних предприятий в Тольятти составляет 38 тысяч человек. Никаких массовых увольнений сотрудников не планируется", – подчеркнул Михаленко.По его словам, на предприятии проводится реорганизация некоторых подразделений для того, чтобы повысить эффективность работы компании. "В этом случае некоторой части наших сотрудников предлагается работа в других подразделениях нашего предприятия. Параллельно компания продолжает набор персонала в ключевые службы. Кроме того, в 2021 году "АвтоВАЗ" также продолжит применять меры поддержки для работников, изъявивших желание перейти к другим работодателям. Им представляется выплата в размере 5 среднемесячных заработных плат либо 12 прожиточных минимумов по Самарской области", – рассказал Михаленко.Кроме того, на встрече обсудили ход программы улучшения условий труда на "АвтоВАЗе", которая была принята при поддержке регионального правительства. За последние три года в улучшение условий труда работников завода было проинвестировано более 3 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210115/lada-1593124855.html

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