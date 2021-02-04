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https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1595992539.html
В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Более 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19, всего в регион поступило свыше 170 тысяч доз вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:43
2021-02-04T12:43
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19, всего в регион поступило свыше 170 тысяч доз вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции свыше 100 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19. Вакцинация проводится абсолютно бесплатно современной, безопасной отечественной двухкомпонентной вакциной "Спутник V", - говорится в сообщении.Глава ведомства Светлана Стригункова отметила, что на данный момент Подмосковье получило более 170 тысяч доз вакцины "Спутник V".Всего в Московской области, по данным Росстата за 2020 год, проживают около 7,69 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

12:43 04.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19, всего в регион поступило свыше 170 тысяч доз вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции свыше 100 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19. Вакцинация проводится абсолютно бесплатно современной, безопасной отечественной двухкомпонентной вакциной "Спутник V", - говорится в сообщении.
Глава ведомства Светлана Стригункова отметила, что на данный момент Подмосковье получило более 170 тысяч доз вакцины "Спутник V".
Всего в Московской области, по данным Росстата за 2020 год, проживают около 7,69 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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