https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1595992539.html
В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Более 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19, всего в регион поступило свыше 170 тысяч доз вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:43
2021-02-04T12:43
2021-02-04T12:43
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19, всего в регион поступило свыше 170 тысяч доз вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции свыше 100 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19. Вакцинация проводится абсолютно бесплатно современной, безопасной отечественной двухкомпонентной вакциной "Спутник V", - говорится в сообщении.Глава ведомства Светлана Стригункова отметила, что на данный момент Подмосковье получило более 170 тысяч доз вакцины "Спутник V".Всего в Московской области, по данным Росстата за 2020 год, проживают около 7,69 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_3dae6bc8afbc35627b0b74f697fe040a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), московская область (подмосковье), общество