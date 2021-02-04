https://ria.ru/20210204/vaktsinatsiya-1595992539.html

В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Более 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19, всего в регион поступило свыше 170 тысяч доз вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:43

2021-02-04T12:43

2021-02-04T12:43

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19, всего в регион поступило свыше 170 тысяч доз вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции свыше 100 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19. Вакцинация проводится абсолютно бесплатно современной, безопасной отечественной двухкомпонентной вакциной "Спутник V", - говорится в сообщении.Глава ведомства Светлана Стригункова отметила, что на данный момент Подмосковье получило более 170 тысяч доз вакцины "Спутник V".Всего в Московской области, по данным Росстата за 2020 год, проживают около 7,69 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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